Eskişehir Onur Yürüyüşü davasında görüntüler dosyaya girdi: Sanıklar, yürüyüş yapmalarına fırsat kalmadan gözaltına alınmış

30 Haziran 2021’de gerçekleştirilmek istenen 1. Eskişehir Onur Yürüyüşü’nde darp edilerek gözaltına alınan 15’i LGBTİ+ hak savunucusu, biri gazeteci olmak üzere 16 kişinin yargılandığı davanın ikinci duruşması, 26 Nisan Salı günü Eskişehir’de görülecek. Hazırlanan bilirkişi raporu ise ikinci duruşma öncesi Eskişehir 8. Asliye Ceza Mahkemesinde gönderilerek dosyaya girdi.

Kaos GL'den Sibel Yükler'in haberine göre, raporda yer alan görüntüler, iddianamenin aksine sanıkların, yürüyüş yapmaya fırsat kalmadan kafelerden ve yollardan rastgele toplanarak, darp edilerek gözaltına alındıklarını dair savunmalarını doğruladı.

Bilirkişi raporuna giren görüntülerde, sokakta LGBTİ+ bayrağıyla yürüyen üç kişinin, herhangi bir uyarı olmaksızın darp edilere gözaltına alındığı anları gösteriyor. Görüntüye göre, içlerinden birinin üzerinde LGBTİ+ bayrağı olduğu üç kişi, yolda yürüdükleri sırada 55 saniye boyunca polisler tarafından takip ediliyor.

Bilirkişi raporuna giren diğer görüntülerde ise polisin yürüyüş yapmak isteyen kitlenin dağılmasına fırsat vermeden ablukaya aldığı görülüyor. Bu sırada polislerden biri, bir diğer polisin yanına giderek gözaltı yapılacağını söylüyor. Görüşme sonrası LGBTİ+’lar ve avukatlar, alandan uzaklaşmaya çalışıyor.

Bu sırada polis, uzaklaşmalarını beklemeden, “Arkadaşlar alıyoruz. Hepsini alıyoruz” diye anons yapıyor. Avukatlardan Hasan Çayır, polis amirine Valilik yasağını sorarak, “Kararı gösterir misiniz? Burada bir eylem yok. Yürüyüş olmadan gözaltına almaya çalışıyorsunuz” diyor. Avukatlar, insanların yürüyüş yapamadığını, kafelere girmeye çalıştığını söylüyor ve kitle dağılıyor.

Bir dakika 18 saniyelik başka bir görüntüde ise LGBTİ+’ların dağılmalarına rağmen darp edilerek i gözaltına alındığını kayda geçti.Görüntülerde Avukat Heval Yıldız Karasu, “Böyle gözaltı mı olur? Polis devletinde miyiz, arabaya itiriyorsun çocuğu!” diyerek polislere tepki gösteriyor.

Bir başka görüntüde de davada LGBTİ+ aktivistleri ile birlikte yargılanan Mevzu dergisinden gazeteci Can Selman’ın çekim yapmasına izin verilmeyerek, köşeye sıkıştırıldığı görülüyor. Selman’ın kamerasını almak isteyen polis, gazeteci olduğunu ifade etmesine rağmen gözaltına alıyor.