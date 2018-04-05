T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eskişehir merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

ESKİŞEHİR, (DHA) - EESKİŞEHİR merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 6 kişi gözaltına alındı

05 Nisan 2018 15:10

ESKİŞEHİR, (DHA) - EESKİŞEHİR merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında Manisa, Niğde, Van ve Eskişehir\'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandıkları öne sürülen S.E., Ö.P., A.D., İ.S., H.T. ve F.K. yakalandı. Gözaltına alınan 4\'ü kadın 6 şüpheli, sorgulanmak üzere TEM şubelerine götürüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ESKİŞEHİR DHAEESKİŞEHİRFETÖPDYEmniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele TEMEskişehir Cumhuriyet BaşsavcılığıManisa Niğde VanEskişehirOperasyonlardaGözaltınaTEM

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24