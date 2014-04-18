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Politika

Eskişehir Mahmudiye'de seçimler iptal edildi

YSK Eskişehir'in Mahmudiye'de ilçesindeki seçimleri iptal etti, ilçede seçimler yenilenecek

18 Nisan 2014 20:23

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 30 Mart seçimlerinde CHP’nin 11 oy farkla kazandığı Eskişehir’in Mahmudiye ilçesinde yapılan seçimleri n yenilenmesine karar verdi.

 

1 Haziran'da yeniden seçim var

 

CHP'li İshak Gündoğan'ın 11 oy farkla kazandığı Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki belediye başkanlığı seçimi yapılan itiraz sonucu iptal edildi. YSK, seçimin 1 Haziran'da yenilenmesine karar verdi.

 

CHP'den tepki

 

CHP Parti Meclisi üyesi Umut Akdoğan bu gelişmeyi, "Pesss... YSK, CHP'nin Eskişehir'de kazandığı Mahmudiye Belediyesi seçimlerini de iptal etti... 1 Haziran'da yeniden seçim yapılacak" sözleriyle değerlendirdi.

 

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