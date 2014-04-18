Eskişehir Mahmudiye'de seçimler iptal edildi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 30 Mart seçimlerinde CHP’nin 11 oy farkla kazandığı Eskişehir’in Mahmudiye ilçesinde yapılan seçimleri n yenilenmesine karar verdi.

1 Haziran'da yeniden seçim var

CHP'li İshak Gündoğan'ın 11 oy farkla kazandığı Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki belediye başkanlığı seçimi yapılan itiraz sonucu iptal edildi. YSK, seçimin 1 Haziran'da yenilenmesine karar verdi.

CHP'den tepki

CHP Parti Meclisi üyesi Umut Akdoğan bu gelişmeyi, "Pesss... YSK, CHP'nin Eskişehir'de kazandığı Mahmudiye Belediyesi seçimlerini de iptal etti... 1 Haziran'da yeniden seçim yapılacak" sözleriyle değerlendirdi.