Eskişehir Kayı Boyu Derneği'nden İyi Parti'ye tepki

Eyüp KELEBEK- Cafer ELMAS/ESKİŞEHİR, BİLECİK, (DHA)- ESKİŞEHİR Kayı Boyu Derneği, Meral Akşener\'in kuruluşunu açıkladığı Yeni Parti\'nin Kayı Boyu\'nu temsil eden eski Türkçe\'de \'Tamga\' olarak nitelendirilen işaretini kullanmasına tepki gösterdi. Dernek Başkanı Kazım Duman, savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Eskişehir Kayı Boyu Derneği Başkanı Kazım Duman, düzenlediği basın toplantısında İyi Parti\'nin Kayı Boyu\'nu temsil eden simgesinin kendilerini rahatsız ettiğini söyledi: Duman açıklamasında şu ifadeleri kulandı:

\"Biz, kimin ne parti kurduğu normalde bizi ilgilendirmiyor. Tabii ki Türkiye\'mizin partisi. Ama amblem konusunda rahatsızız. Çünkü tüm dünyaya mal olmuş bir Kayı tamgasının bir parti ambleminde kullanılmasından rahatsızız. Çünkü Kayı tamgası her kesimi temsil ediyor. Ama Meral hanımın kurmuş olduğu partinin kendine göre bir siyasi görüşü var. Biz sadece bundan rahatsızız. Bunun için de elimizden ne gelirse yapacağız. Kendileri salonda konuşma yaparken tabi orada Kayı bayrakları olabilir. Ama bir siyasi partinin kullanması bizi rahatsız ediyor. Yani Kayı tamgası bir siyasi partinin amblemi bizce olamaz. Biz bundan esinlendiğini düşünüyoruz. Bizi dünden beri arıyorlar. İşte Ak parti ağzıyla konuşmayın. Biz Ak Parti ağzıyla konuşmuyoruz. Ak Parti en azından Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin partisi. Pensilvanya ağızıyla konuşmuyoruz biz. Bu tamganın kullanılmasından yana değiliz. Meral hanıma biz başarılar dileriz. Yeni siyasi partisine. Bütün abilerimize de başarılar dileriz ama tamganın kullanılmasından yana değiliz. Tekrar söylüyorum. Biz kurulan partiye karşı değiliz. Ama tamganın kullanılmasından yara değiliz.\"

Dernek Başkanı Kazım Duman, Kayı işaretinin kullanılmasını nedeniyle İyi Parti için savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını ekledi.

BİLECİK\'TE KAYI ANITI

Bu arada Bilecik Belediyesi, bir süre önce Kayı Boyu Bayrağı\'nı, marka tescilini yaptırarak koruma altına aldı. Belediye tarafından ayrıca kent merkezi girişine \'Kayı\' anıtı da konuldu. Bilecik Belediyesi geçen Temmuz ayındaki olağan toplantısında belediyenin logosunu Kayı amblemli olarak değiştirdi. Yeni logoyla ile ilgili olarak belediyeden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

\"Bilecik Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan ve temasında; \'Geçmişi\', \' Günümüzü\' ve \'Geleceği\' simgeleyen Bilecik Belediye Başkanlığı Logosunda yer alan; Ay ve Yıldız: Bilecik Belediyesi Yeni Kurumsal Logomuzun ilk göze çarpan ve aynı zamanda ana teması olan Ay ve Yıldız bu vatan için canlarını feda eden Şanlı Türk Bayrağını mızı temsil etmektedir.16 Altın Yıldız: Bilecik Belediyesi Yeni Kurumsal Logomuzun çevresini saran 16 adetten oluşan altın rengindeki 8 köşeli yıldız, Dünya Tarihindeki Şanlı Yerini Alan 16 Türk Devletini simgelemektedir. Kayı Boyu İşareti: Bilecik Belediyesi Yeni Kurumsal Logomuzun orta kısmında bulunan ve iki ok bir yaydan oluşan Osmanlı\'nın ve Türk\'ün Atası Oğuzların Bozoklar kolu olan Kayı Obasını temsil etmektedir. Ayrıca Bilecik Belediye Başkanlığı olarak Marka Tescili yapılarak koruma altına alınan Kayı Boyu Bayrağını simgelemektedir ve logomuzun ana temasını oluşturmaktadır.\"



FOTOĞRAFLI