Eskişehir H Tipi Cezaevi'nde isyan; 11 tutuklu ve hükümlü yaralandı

Eskişehir H Tipi Cezaevi'nde tutuklu ve hükümlüler, cezaevindeki olumsuz koşullar nedeniyle yatakları ateşe verirken, dumandan etkilenen 11 tutuklu ve hükümlü hastaneye kaldırıldı.

Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Seyitgazi Yolu üzerinde bulunan Eskişehir H Tipi Cezaevi'nde meydana gelen olayda, cezaevinde kötü muamele gördüklerini iddia eden tutuklu ve hükümlüler bir koğuştaki yatakları ateşe verdi.



Nöbet tutan jandarma erinin koğuştaki dumanları görmesi üzerine içeriye giren infaz koruma memurları kendi imkanlarıyla yangını söndürdü.

Dumandan etkililer 11 tutuklu ve hükümlüden 2'si ambulansla, 9'u da cezaevi ring aracıyla Eskişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin acil servisinde müdahalede bulunulan 11 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.





'Hapishanede işkence var'

Hastaneye getirilen tutuklu ve hükümlülerden bazıları görüntü çeken basın mensuplarına, "Çekin, cezaevinde neler yapıldığını görün. Cezaevi idaresi millete işkence yapıyor. Hapishanede işkence var. Milleti teşvik ediyorlar, yakın diyorlar koğuşları cezaevi idaresi. Hapishanede işkence yapıyorlar memurlar gardiyanlar" dedi.