Eskişehir Film Festivali başlıyor; işte program...

Anadolu Üniversitesi (AÜ) İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından 5-13 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 9. Uluslararası Eskişehir Film Festivali'nde 4 belgesel, 41 uzun ve 55 kısa metrajlı film izleyiciyle buluşacak. Festivalin Onur Ödülleri İzzet Günay ve Lale Belkıs'a verilecek.

İletişim Bilimleri Fakültesi Frigya Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Festival Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Serhat Serter, etkinliğe AÜ, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile çok sayıda kurum ve kuruluşun destek verdiğini belirtti.

Bu yıl temanın ''Sınırsızlık'' olarak belirlendiği festivalde 20 ülkeden filmlerin yer alacağını anlatan Serter, "Uzun metrajlı filmler Yunus Emre Yerleşkesi içindeki Sinema Anadolu'da ve Kanatlı Alışveriş Merkezi'nde gösterilecek. Uzun metraj filmlerin biletleri öğrenci 4, tam ise 6 liradan satılacak. Ayrıca askıda bilet uygulamamız olacak. Kısa metrajlı filmler ücretsiz izlenecek. Geçen yıl ilk kez izleyiciyle buluşan 'Engelli Farkındalık' bölümü bu yıl da festivalde yer alacak" diye konuştu.

Serter, festival süresince konser ve sergi gibi çeşitli etkinliklerin düzenleneceğini bildirdi.

Festival başkan yardımcılarından Doç. Dr. Aysun Akıncı Yüksel de festival kapsamında her yıl yeni bir başlık belirlendiğini ve o başlık altında özgün filmlerin yer almasının sağlandığını vurgulayarak, "Bu yıl ki başlık 'Mor Perde'. Son yıllarda kadın yönetmenlerin olduğu kadar kadını merkeze alan filmlerin sayısında ciddi bir artış gözleniyor. Mor Perde bölümünde üç özel film yer alacak" dedi.

Sanatçılara ödül verilecek

Başkan yardımcılarından Yard. Doç. Dr. Yaprak İşçibaşı da Uluslararası Eskişehir Film Festivali'nin geleneği haline gelen ''Onur Ödülleri'' ve ''Sinemaya Emek Ödülleri''nin, açılış töreninde sahiplerine verileceğini belirtti.

İşçibaşı, festivalin "Onur Ödülleri"nin Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından İzzet Günay'a ve Lale Belkıs'a, "Sinemaya Emek Ödülleri"nin Tomris Giritlioğlu ve Zeki Baksı'ya, "Yılın Performansı Ödülleri"nin Ecem Uzun ve Haydar Şişman, "Sinema Kültürüne Katkı Ödülü"nün ise Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği'ne verileceğini kaydetti.

Festival, 5 Mayıs Cumartesi günü AÜ Sinema Anadolu'da gerçekleşecek açılış töreniyle başlayacak.

Programda neler var?

Bu yıl 19'uncusu düzenlenecek festivalin programı şöyle: