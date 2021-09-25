Eskişehir Emlak ve Komisyoncuları Odası: Kira fiyatlarını tutamıyoruz, öğrencilere kira yardımı yapılmalı

Üniversitelilerin, yurt ve konut sorunlarını “Barınamıyoruz” sloganı ile protesto ettiği öğrenci kenti olarak bilinen Eskişehir’de, Emlak ve Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, yüksek fiyatları, arz talep dengesinin bozulmasına bağladı. ", “Kira fiyatlarını adeta tutamıyoruz. Buna yetişemiyoruz" diyen Çelik, "En azından kirada kalan öğrencilere bir kira yardımının devlet tarafından yapılması gayet mantıklı diye düşünüyorum” çağrısı yaptı. Yaz döneminde evliliklerin de arttığına dikkat çeken Çelik, inşaat sektörünün aksak çalıştığını ve üretim olmadığını aktardı.

Pandemiden dolayı inşaat sektörünün doğru düzgün çalışamadığını kaydeden Çelik, şunları söyledi:

“Pandemiden dolayı, yaklaşık bir buçuk yıldan beri okulların kapalı olmasından dolayı, eski öğrencilerin ve bunun üzerine gelen yeni öğrencilerden dolayı, pandemiden dolayı tekrar inşaatların yapılmaması, üretilmemesi, üretimin aksak gitmesi, bu sene kira fiyatlarının artmasına sebep oldu. Buna artı olarak biliyorsunuz yurt dışından yabancıların şehrimize geldiklerini görüyoruz. İşte bunlar İranlı, Iraklı, Suriyeli, Afganlı gibi. Üretim az olduğu için denge bozuldu. Arz talep dengesi bozuldu. Bundan dolayı da kira fiyatlarını adeta tutamıyoruz. Buna yetişemiyoruz”

“Devlet öğrencilere kira yardımı yapsın”

Kendilerinin sürekli arandığını, ağlayan sızlayan kişilerin olduğunu da belirten Çelik, geçen sene bin 500 lira olan evlere bu sene 2 ben 500 lira gibi bir fiyat istendiğini aktardı. Anormal bir derecede kira artışı olduğunu dile getiren Çelik, şunları anlattı:

“Buna yetişemiyoruz. Eşimiz, dostumuz, sağdan, soldan arayanlar oluyor; ’Çocuğumuza ev bulun’, hatta bizi arayıp ağlayan, sızlayan aileler oluyor. ‘Bu sene çocuğumu okula gönderemeyeceğim fiyatlar çok pahalı’ diye. İnternetten araştırıyorlar. Bizlerden, meslektaşlarımızdan arıyorlar ve ev bulmakta güçlük çekiyoruz. Gerçekten fiyatlar ikiye katladı diyebilirim. Bu duruma biz de üzülüyoruz. Biz de böyle olmasını istemiyoruz. Biliyorsunuz Eskişehir, şimdiye kadar hep öğrenci kenti olarak anılan, hiçbir öğrencinin barınma sorunu olmayan bir şehirdi. Ben buradan şöyle seslenebilirim. Bu dönem için pandemi döneminden dolayı öğrencilere kira yardımı yapılmasını talep edebiliriz. Yani bu dönem sıkıntılı bir dönem tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sıkıntılı bir durum geçiriyoruz. En azından kirada kalan öğrencilere bir kira yardımının devlet tarafından yapılması gayet mantıklı diye düşünüyorum.”

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