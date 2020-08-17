Eskişehir'deki TÜLOMSAŞ arazisi için yarın ihale yapılacak; "Tarihi binaların nasıl peşkeş çekildiğini biliyoruz, ranta direneceğiz!"

TCDD’nin Eskişehir’deki TÜLOMSAŞ tesisleri, tarihi gar binası, demiryolları lojmanlarının da yer aldığı 123 hektarlık arazinin imar planı değişikliği ihalesi öncesinde Eskişehirliler ayağa kalktı. İhale öncesi konuşan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, 123 hektarlık alan için ihaleye çıkılmasını Meclis gündemine taşıdığını hatırlatarak, "126 yıllık TÜLOMSAŞ’ın 500 dönümlük arazilerinin ranta açılmasından korkuyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında tarihi binaların nasıl sahipsiz bırakıldığını, peşkeş çekildiğini biliyoruz" dedi

Salı günü yapılacak ihale öncesi bir araya gelen meslek örgütleri, sendikalar, sivil toplum örgütleri ve siyasi parti temsilcileri TCDD’ye TÜLOMSAŞ ve tren garı binalarının bulunduğu arazilerinin geleceğinin yerel yönetimler ve Eskişehir halkı ile işbirliği içinde planlanması çağrısında bulundu. Toplantıya, imar planı değişecek arazi içinde bulunan TÜLOMSAŞ tesislerinde çalışan demiryol işçilerinin eşleri de katılarak kaygılarını dile getirdi. Kadınlar, “Binlerce demiryolcunun eşleri olarak kaygılıyız. İmar planı değişikliği ile TÜLOMSAŞ’ın geleceği ne olacak belirsiz. Kaygılıyız, eşlerimizin işsiz bırakılmasından korkuyoruz” dedi.

İhale öncesi toplandılar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı TCDD, Eskişehir’de Tepebaşı ve Odunpazarı ilçe sınırlarında yer alan 123 hektarlık kendi arazisi üzerinde imar değişikliği planı için ihale süreci başlattı. İçerisinde TÜLOMSAŞ tesisleri, tarihi gar binası, demiryolları lojmanlarının yanı sıra bir yüksekokul ile bir ortaokul, bir devlet hastanesi, bir halı saha ve bir spor salonu, açık ve kapalı düğün salonu, misafirhane, demiryolları ve devrim otomobili müzesi barındıran bu araziyi imara açacak süreç Eskişehir halkını ayağa kaldırdı. Yarın yapılacak plan değişikliği ihalesi öncesinde bir araya gelen sendikalar, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin temsilcileri TCDD ve TÜLOMSAŞ arazilerinin geleceğinin Eskişehir’deki belediyeler ve Eskişehir halkının görüşleri de alınarak işbirliği içinde belirlenmesini istedi.

"'Demiryolcu kenti’ kimliği yok olmasın"

Eskişehir’de Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Azmi Kerman öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum örgütleri, oda ve sendika temsilcileri ile siyasi parti temsilcileri yapılan imar planı değişikliği ile bu alanın ranta açılmasından endişe duyduklarını dile getirdi. Toplantıya katılan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, 123 hektarlık alan için ihaleye çıkılmasını Meclis gündemine taşıdığını hatırlatarak şöyle konuştu; “Eskişehir halkının kaygıları ortak. Bu alanda yapılan imar değişikliği planı ile Eskişehir’imizle bütünleşmiş 126 yıllık TÜLOMSAŞ’ın 500 dönümlük arazilerinin ranta açılmasından korkuyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında tarihi binaların nasıl sahipsiz bırakıldığını, peşkeş çekildiğini biliyoruz. Eskişehir Hat Boyu üzerinde yapılan çalışmayı gördük. TCDD’nin Eskişehir’de bugüne kadarki tartışmalarda aldığı pozisyon, şehrin geleceğine bakışı bizleri kaygılandırıyor. Eskişehir’de tarihi gar binası ve çevresinde Eskişehir kimliği ile uyuşmayan binalar yapılmasını istemiyoruz. Bizler nasıl ki Alpu’da verimli topraklarımız üzerine yapılmak istenen kömürlü termik santral için direndiysek bu tarihi alanların ranta açılma planlarına karşı da direneceğiz. Eskişehirimizin ‘Demiryolcu kenti’ kimliğinin yok edilmesine de izin vermeyeceğiz.”

"Bu tesislerin ranta açılması bu kente yapılabilecek en büyük kötülük"

Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Azmi Kerman, imar değişikliği amacıyla ihaleye çıkılan alanın Eskişehir’in en değerli alanı olduğunu söyleyerek, “TÜLOMSAŞ tesisleri ve diğer yapıların imar değişikliğinden sonra işlevlerinin ne olacağı, yapılaşmaya açılıp açılmayacağı konusu belirsizliğini korumaktadır. Bu tesislerin plan değişikliğinden sonra yapılaşmaya bir anlamda ranta açılması bu kente yapılabilecek en büyük kötülük olacaktır.

İşin diğer bir boyutu, Demiryollarının simge kenti olan Eskişehir, Cumhuriyetimizin kadim bir kentidir. Bu tesisler ürettikleri ile Ulasal Kurtuluş Savaşımızın kazanılmasına önemli katkılar sağlamıştır. Cumhuriyetimizin ve Demiryollarının tarihinin yattığı bu tesislerin tarihle olan bağlarından asla kopartılmamalıdır’’ ifadelerini kullandı.

"Sonu Haydarpaşa gibi olmasın"

Toplantıya katılan İnşaat Mühendisi Zeki Ader: “Bizler Ankara’daki Gar binasının bir kısmının Medipol Üniversitesi’ne nasıl peşkeş çekildiğini biliyoruz. Tarihi Haydarpaşa Gar binasını yalnızlaştırıldı. Otel ya da AVM yapılması gündemde. Şimdi de gözlerini Eskişehir’deki arazilere diktiler” dedi.

"Bir hafıza yok edilmek isteniyor"

Demiryol Meslekokulu Mezunları Derneği Başkanı Caner Yurdoğan ise imar değişikliği planları ile asıl yapılmak istenenin Eskişehir’in demiryol hafızasının yok edilmek istenmesi olduğuna dikkat çekerek, “Lokomotiflerin revizyonu, bakımı, onarımı, üretimi bunların tamamı TÜLOMSAŞ’ta yapılmakta. Burada sadece rant değil, bir hafızanın yok edilmesiyle ilgili de mücadele var. Demiryol Meslekokulu siyasi bir kararla nasıl kapatıldıysa, burada da demiryol hafızanın silinmesi hedefleniyor” ifadelerini kullandı.

"Bizler kaygılıyız, korkuyoruz”

Toplantıya demiryol işçilerinin eşleri de katılarak kaygılarını dile getirdi. Kadınlar, “Bizler birer kadın, anne, TÜLOMSAŞ işçilerinin eşleri olarak kaygılıyız. Bu imar değişikliği planı ile TÜLOMSAŞ başka bir yere mi taşınacak bilmiyoruz. Eşlerimizin aldığı maaş azalacak mı, yoksa eşlerimiz işsiz mi kalacak? Herkes biliyor, Eskişehir demiryolcu kenti. Her ailede bir demiryol çalışanı var. Bizler kaygılıyız, korkuyoruz” dedi.

Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy ise, “Bu yapılan imar değişikliği planı ile daha önce yapılan kaçak yapılaşma da meşrulaştırılmak isteniyor. Eskişehir’in geleceği için Kent Konseyi olarak mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

İyi Parti İl Başkanı Mehmet Ektaş “TÜRASAŞ’ın oluşmasıyla birlikte TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü ortadan kaldırılarak kendi içinde küçük bir yapıya dönüştürüldü. Şimdi de yavaş yavaş bu yapı daha da küçültülmek isteniyor. Eskişehir’de demiryolcu emekçileri kaygılı” ifadeleri kullanıldı.

Kimler katıldı

Atatürkçü Düşünce Derneği, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, CHP İl Başkanlığı, Demiryolu Meslek Lisesi Mezunları Derneği, Elektrik Müh. Odası, Eskişehir Barosu, Eğitim Sen, Eğitim İş, Eskişehir Tabip Odası, Eskişehir Kent Konseyi, Eskişehir Veteriner Hekimleri Odası, HABEV, Hacı Bektaş Veli Derneği, İnşaat Müh. Odası, İyi Parti İl Başkanlığı, Makine Müh. Odası, Jeoloji Müh. Odası, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği, Odunpazarı Kent Konseyi.