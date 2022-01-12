Eskişehir'deki Tarım Kredi Kooperatiflerinde 'kota' uygulaması kalktı

Tarım Kredi Kooperatifi'nin Eskişehir'deki satış mağazalarında, stokçuluğu önlemek amacıyla geçtiğimiz yıl kasım ayında getirilen kota uygulamasını belirten uyarı yazıları kaldırılırken, sanal ortamda kooperatife ait ürünlerin ise 4 katına kadar daha yüksek fiyatlarla satılıyor.

Sözcü'den Kemal Atlan'ın haberine göre Türkiye genelinde 600'e yakın mağazası ile vatandaşlara hizmet veren Tarım Kredi Kooperatiflerinde, stokçuluğu önlemek amacıyla başlanan uygulamada, un, yağ ve şeker satışına kısıtlama getirilmişti.

Kooperatiflerden alışveriş yapan vatandaşlar un, şeker ve yağdan en fazla birer tane alabilmesine izin veriliyordu. Kota uygulaması uygulanan un, yağ ve şekerin olduğu reyonlara, "Satışlarımız 1 adetle sınırlıdır. Ürünlerimizden ve indirimlerimizden tüm müşterilerimizin faydalanabilmesi ve stokçuluğun önüne geçilmesi için vereceğiniz desteğe teşekkür eder, iyi alıverişler dileriz" şeklinde asılan uyarı yazıları Eskişehir'deki mağazalardaki reyonlardan kaldırıldı. Eskişehir'de kota uygulaması kaldırılan Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarından artık vatandaşlar istediği kadar ürün alabiliyor.

Sanal ortamda fiyatlar daha yüksek

Tarım Kredi Kooperatif mağazalarında, kooperatife ait 1 kiloluk Filiz çayı 34 lira 90 kuruşa satılırken aynı marka ve gramajdaki Filiz çayı sanal ortamda ise 73 lira 90 kuruşa kadar değişen fiyatlarda satılıyor.

Yine aynı şekilde Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarında kooperatife ait 5 litrelik Ayçiçek yağı 119 lira 90 kuruştan satılıyorken aynı Ayçiçek yağı sanal ortamda ise 189 lira 99 kuruşa satılıyor.

Tarım Kredi Kooperatiflerinde satılması gereken kooperatifin kendisine ait ürünlerin İnternet yoluyla sanal ortamda satılmasının da yanlış olduğunu ifade eden vatandaşlar, yetkililerin sanal ortamdaki satıcıları da denetlemesi gerektiğini vurguladı.

Erdoğan 'Fiyatlar gayet uygun' demişti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kısıklı'daki Tarım Kredi Kooperatifi marketlini ziyaret etmiş, 1002 liralık alışveriş yaptıktan sonra yaptığı açıklamada "Fiyatlar gayet uygun" demişti. Erdoğan, söz konusu marketlerin sayısının da süratle artırılacağının sinyalini vermişti.

TIKLAYIN: Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin marketinden alışveriş yaptı: Fiyatlar gayet uygun; bunları süratle çoğaltacağız