Eskişehir'de yüz yüze eğitime ara verildi

Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında eğitim kurumlarının 8 ve 12. sınıfları haricinde uzaktan eğitime geçilmesi kararını aldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Eskişehir'de vaka sayısı artışının önlenmesi amacıyla özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulları ve okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm eğitim kurumlarının 8. ve 12. sınıfları hariç uzaktan eğitime geçilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, park, bahçe, tematik park, mesire alanları gibi yoğunluk oluşturan alanlara girişler ile restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya, çay bahçeleri gibi yeme-içme yerlerinde gün, nişan, doğum günü gibi sosyal mesafeyi azaltıcı etkinliklerin kısıtlanmasına, izin verilmeyen etkinliklerin denetim ekiplerince yoğun olarak denetlenmesi kararlaştırıldığı kaydedildi.

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