Eskişehir'de yapılacak siyanür havuzuna bölge halkı tepkili: Bu sevdadan vazgeçin!

Eskişehir’de Kaymaz Mahallesi’ne yapılması planlanan ikinci siyanür havuzuna mahallelinin tepkisi sürüyor. Siyanür sevdasının dur durak bilmediğini dile getiren mahalleli, yetkililere “Bu sevdadan vazgeçin” diye sesleniyor

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesi Kaymaz Mahallesi’nde bulunan ve TMSF yönetimindeki Koza Altın İşletmeleri’ne, ikinci siyanür havuzunun yapılmasına mahalle sakinleri tepki gösterdi.

Mahalleli, imza kampanyası başlatarak yaşam alanlarına ve tarihe zarar verecek projenin iptal edilmesini talep etti. Mahalleli yaptığı açıklamada, “Bu havuzun yaşam alanına çok yakın olması sebebiyle, çevre halkına ve doğaya zararı çok büyük olacak. Ayrıca tüm ülkede bilinen Karakaya Tırmanış Bahçesine vereceği zararlar da mevcut” ifadelerine yer verdi.

Bölgenin Friglerden kalma, yerli ve yabancı tırmanışçıların uğrak yeri olduğunun altı çizilirken projenin bölgeye vereceği zararlar şöyle sıralandı:

Planlanan açık siyanür havuzu projesi Kaymaz Mahallesi’ne 1,2 kilometre Karakaya’ya ise 2,8 kilometre. Yaşam alanları ve insan sağlığı büyük tehdit altında.

1’inci derece arkeolojik ve doğal sit alanı olan Karakaya Tırmanış Bahçesi’ne bu derece yakın olan bu proje madenin ve doğa tahribatının giderek büyüyeceğinin ön adımı.

Kayalık alan ve etrafını çevreleyen bozkır habitat, flora ve fauna açısından önemli türlere ev sahipliği yapıyor. Projeyle yaban hayatı yok edilecek.

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