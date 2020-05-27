Eskişehir’de cuma namazı kılınacak yerler açıklandı: Okul bahçeleri, parklar ve meydanlar listede

Normalleşme planı kapsamında camilerdeki ilk cuma namazı 29 Mayıs’ta kılınacak. Eskişehir Valiliği, konu hakkında aldığı kararla okul bahçelerini, parkları, mahalle meydanları ve futbol sahalarını da cuma namazı kılınacak yerler listesine ekledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle 16 Mart’ta alınan kararla ara verilen cuma namazları iktidarın başlattığı Koronavirüs ‘normalleşme’ planı çerçevesinde 29 Mayıs’ta ‘kısmen’ tekrar başlayacak. Bu kapsamda Eskişehir Valiliği, aldığı kararla nerelerde ve hangi önlemlerle cuma namazı kılınacağını belirledi. Cuma namazı kılınacak yerler listesine okul bahçeleri, parklar ve futbol sahalarının da eklenmesi dikkat çekti.

Eskişehir İl Müftülüğü ve Valiliğin katılımıyla 25 Mayıs’ta gerçekleştirilen toplantının kararları, Eskişehir Valiliği tarafından yayımlandı. Kararlarda kentin merkezindeki Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde cuma namazı kılınacak yerler belirlendi. Kararlarda iki ilçede cuma namazı kılınacak yerlere dair şu ifadeler kullanıldı:

“Odunpazarı ilçesinde merkez mahallelerde bulunan ve bahçesi müsait olan 51 camide, 17 okul bahçesinde, 1 adet futbol sahasında, 2 adet park alanında, 1 adet semt pazarında, 1 adet ortak mahalle meydanında ve şehir merkezi dışındaki 45 adet mahalle camisi avlusunda olmak üzere toplam 118 yerde cuma namazı kılınmasının uygun olacağı anlaşılmıştır.”

“Tepebaşı ilçesinde merkez mahallelerde bulunan ve bahçesi müsait olan 34 camide, 39 okul bahçesinde, 2 adet futbol sahasında, 1 adet park alanında, 1 adet semt pazarında, 1 adet meydanda, 1 adet mahallenin müşterek çayırlık alanında ve şehir merkezi dışındaki 51 adet mahalle camisi avlusunda olmak üzere toplam 130 yerde cuma namazı kılınmasının uygun olacağı anlaşılmıştır.”

Valilik kararında camilerdeki cuma namazlarında gerekli hazırlıkların ve namaz sonrasındaki dezenfeksiyon işlemlerinin cami görevlileri ve cami dernekleri tarafından yapılacağı belirtildi. Aynı işlemler için, okullardaki cuma namazlarında okul müdürlükleri, parklardaki namazlarda belediyeler, spor sahalarındaki namazlarda ise ilk gençlik ve spor müdürlükleri sorumlu tutuldu.

Metrekareye göre kapasite

Cuma namazı kılınacak yerlerin kapasiteleri ise şuna göre belirlendi: “İçişleri Bakanlığının genelgesi eki sosyal mesafeyi sağlamak ve cemaatle namaz kılmak üzere uyulması gereken asgari mesafe ölçüsü olarak belirtilen 60*110 standart seccade örneği ve önünde, arkasında, sağ ve solunda 100’er cm mesafe dikkate alınarak 100 M2 alanda yaklaşık 30 kişinin namaz kılabileceği…”