Eskişehir'de 'Barınamıyoruz' eylemine katılan üniversite öğrencileri beraat etti

Eskişehir'de, yurt sorunu ve yüksek ev kiralarını protesto ettikleri için yargılanan 6 üniversite öğrencisi beraat etti.

Eskişehir'de bir grup üniversite öğrencisi, 22 Eylül 2021 tarihinde yurt ve ev kiralarının yüksek olmasını protesto etmek amacıyla parkta yatmıştı. Gözaltına alınan öğrenciler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmış ve haklarında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Eskişehir 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde yürütülen yargılamanın son duruşması bugün yapıldı. Yargılanan 6 öğrenci, suçlamaları kabul etmedi ve haklarında beraat kararı verilmesini talep etti.

Savcı beraat talep etti

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, öğrencilerin eyleminin “Herkesin önceden izin almaksızın silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yapma hakkını” düzenleyen Anayasa’nın 34. maddesinin sınırları içinde kaldığını belirtti.

“Suçun unsurlarının oluşmadığı” değerlendirmesini yapan savcı, mütalaasında; öğrenciler hakkında beraat kararı verilmesini istedi.

Eskişehir 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi hakimi ise “suçun yasal unsurlarının oluşmadığı” gerekçesiyle, öğrencilerin beraatine karar verdi. (ANKA)