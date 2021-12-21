Eskişehir’de 314 litre kaçak alkol ele geçirildi

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 314 litre kaçak ürün ele geçirildi.

Operasyonda, çoğu plastik şişelere doldurulmuş 314 litre sahte içki ele geçirilirken, sahte içki imalatı ve satışı yaptığı tespit edilen 22 kişi hakkında da adli soruşturma başlatıldı.

Sahte alkol hakkında uyarılarda bulunan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, kaçak ve merdiven altı yerlerde üretilen ve içeriği belli olmayan ürünlerin ölümcül sonuçlara yol açabileceğini belirtti.

Ayrıca, bu şekilde üretim yapanlar hakkında ölüme ve yaralanmaya sebep olmak ve 5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan soruşturmaların yürütüldüğü belirtildi.

Gaziantep'te içki imalatı ve satışı yaptığı belirlenen 2 şüpheliye gözaltı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep kent merkezinde de ahte içki imalatı ve satışı yaptığı belirlenen 2 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda arama yapılan depo, iş yeri ve araçta; 324 litre etil alkol, 7,5 litre dökme alkol, 50 kapak ve 30 boş şişe ele geçirildi.

Ekipler suç unsurlarına el koyarken, gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyette sorgusuna başlandı. (DHA)