Eskişehir'de 18 kızıl geyik avlanması ihalesine 'yürütmeyi durdurma' kararı

Tarım ve Orman Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Şube Müdürlüğü, Eskişehir'de kızıl geyik acente kotalarının avlattırılmasına ilişkin ihale açtı. İhale kapsamında kentte, 6 ayrı bölgede yapılacak 18 geyik vurma ihalesi için 513 bin lira muhammen bedel biçildi.



İhalenin ardından Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği, Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği üyeleriyle birlikte Milli Parklar Şube Müdürlüğü önünde eylem yaparak ihalenin iptal edilmesini istedi. Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Sadık Yurtman, kızıl geyik sayısını arttırmak için çalışmalar yapılmasına karşın avcılık ihalesinin açılmasına anlam veremediklerini söyledi. Kızıl geyiklerin av yasağı kapsamına alınmasını ve ihalenin iptal edilmesini istediklerini kaydeden Yurtman, “İhale kapsamında avlanacak olan 18 kızıl geyiği yanı sıra nesli tükenmekte olan çok sayıda yavru ve genç geyiğin de bu arada yaşam elinden alınacak. Bir geyiğin en fazla 15-16 yıl yaşadığı düşünülürse 2004 yılı ve sonrasındaki av turizmi kapsamındaki av organizasyonlarından en az 2’sinin yabancı avcılar için düzenlendiği biliniyor. Geyiklerin para karşılığı öldürülmesine özendirilmesini ise ayrıca bir dram ve vahşet olarak düşünüyoruz” dedi.

İhale Arifiye Mahallesi Bilir Sokak'ta 20 Temmuz 2020 tarihinde saat 10.30'da açık teklif usulüyle yapılacaktı. 513 bin lira muhammen bedel biçilen, 6 ayrı bölgede yapılacak ihale hayvanseverlerin tepkisini çekmişti. (DHA) TIKLAYIN - Geyik avı ihalesine karşı hayvanseverlerin tepkisi büyüyor: #GeyiklerÖlmesin, #KızılGeyiklereDokunma ve #AvCinayettir etiketleri açıldı TIKLAYIN - Eskişehir’de 18 geyik ihale ile vurulacak