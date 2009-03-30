Eskişehir 'Büyükerşen ile yola devam' dedi



1999'da yapılan yerel seçimlerde DSP'den Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, üst üste 3. kez başkanlığa seçildi.



1999'daki seçimlerde yüzde 44, 2004 seçimlerinde yüzde 45 oy alan Büyükerşen, bu seçimde oyunu bir kez daha artırarak yüzde 53 oy aldı.



Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü döneminde Açıköğretim Fakültesi, Sivil Havacılık Merkezi ve işitme engellilere yönelik İÇEM gibi başarılı projeleriyle Eskişehirliler'in gönlünde taht kuran Büyükerşen, Belediye Başkanlığı döneminde de önemli projelere imza attı.



Eskişehir'e şehir içi tramvay hattını kuran, Porsuk Projesi'yle dünyanın en kirli nehirlerinden biri olarak gösterilen Porsuk Nehri'nin temizlenmesini sağlayan Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in, kente su sağlayan 65 kilometrelik Kalabak hattını yenilemesi Eskişehirliler'in beğenisini kazanan projeler arasında bulunuyor. Yılda ortalama 100 bin kişinin izlediği 5 sahnesi olan Şehir Tiyatroları'nı kuran Büşükerşen, yılda 60 bin dinleyeciyle buluşan Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın da kurucusu. Büyükerşen'in, belediye başkanlığı döneminde Porsuk üzerindeki 22 köprü modernize edilirken, heykel atölyesi kurularak kente çok sayıda heykel kazandırdı.



AKP'nin en fazla önem verdiği illerden biri olan Eskişehir'le Maliye Bakanı Kemal Unakıtan bizzat ilgilenmişti. Önce Eskişehirspor'a destek veren, Unakıtan, takımın 12 yıl aradan sonra yeniden 1. Lig'e çıkmasında pay sahibi oldu. Kemal Unakıtan, kentte yapılan devlet yatırımlarının açılışlarında bizzat bulunurken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, seçime kısa bir süre kala hızlı tren projesinin açılışını Eskişehir'de gerçekleştirmişti.



