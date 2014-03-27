Eskişehir Belediye Başkanı Büyüker'den Türkçe Olimpiyatları'na destek

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'den Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, "Bu sene yapamayacaklar, stat vermeyeceğiz” dediği Türkçe Olimpiyatları'na destek geldi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyüker, her yıl belediye olarak destek verdikleri ve anadilimizi yaşatma konusunda önemli görev üstlendiğine inandıkları Türkçe Olimpiyatları'nı, Eskişehir olarak bundan sonra da yapmaya hazır olduklarını söyledi. Büyükerşen, “Bizim Muttalıp bölgemiz var, geniş. Stadyumun burada yapılması gündemdeydi, havaalanı, üniversite yakın. Burada çok geniş alanlarımız var. Hatta Türkçe Olimpiyatları'nı bu alanda yapabiliriz.” dedi.

Eskişehir'de, 15 yıldır Büyükşehir Belediye başkanı olan ve bu dönemde yine CHP'den aday olan Prof. Dr. Büyükerşen ile CHP Tepebaşı Belediye başkan adayı Ahmet Ataç, Muttaliplilerle bir araya geldi. Bölge halkı tarafından yaklaşık 100 araçlık bir konvoyla karşılanan Büyükerşen, Ataç ve beraberindekiler Muttaliplilerden büyük ilgi gördü. Büyükerşen, burada yaptığı konuşmada, Muttalip ve çevresinin son derece verimli topraklara sahip olduğunu kaydetti.

“Muttalip'in toprakları tarım ve hayvancılık için son derece elverişli.” diyen Büyükerşen, bu topraklarda organize sanayi bölgesi kurulması yerine gelişmiş teknoloji ve imkanlarla tarım ve hayvancılık yapılması gerektiğini vurguladı. Muttalip'in gelişmesi ve zenginleşmesi için çeşitli projeleri olduğunu anlatan Büyükerşen, bir gazetecinin, projelerin neler olduğunu sorması üzerine, şöyle konuştu: “Bu bölge, Eskişehir'in en değerli bölgesi haline gelecek. Biliyorsunuz, burası için hazırladığımız, ancak sonradan iptal edilen 1/25 binlik planlarımızda çok önemli projelerimiz vardı ama olmadı. Örneğin burada büyük bir olimpiyat köyü projemiz vardı. Hatta yeni stadyumun burada yapılması gündemdeydi ancak vazgeçildi. Muttalip bölgesinde çok geniş alanlarımız var. Örneğin havaalanının karşısındaki alan. Burada çok farklı kültürel, sanatsal ve festival tipi organizasyonlar yapılabilir.”

‘Türkçe Olimpiyatlarını burada yaparız'

Büyükerşen, ziyaretinde Başbakan Erdoğan'ın, "Bundan sonra yapamayacaklar, stat vermeyeceğiz” diyerek yasaklamak istediği Türkçe Olimpiyatları'nın Muttalip'te yapılabileceğini kaydetti. “Bu alanda yapılacak organizasyonlar, etkinlikler bölgeye de büyük hareket getirebilir.” ifadesini kullanan Büyükerşen, şöyle konuştu:

“Her yıl şehrimizde de yapılan ve belediye olarak bizim de destek verdiğimiz Türkçe Olimpiyatları bu alanda yapılabilir. Bunun için gereken tüm desteği önceki yıllarda verdiğimiz gibi bu yıl da gelecek yıl da vereceğiz, vermeye de hazırız. Çünkü Türkçe Olimpiyatları anadilimizi yaşatmak konusunda önemli bir görevi üstlendiğine, hoşgörü, sevgi ve ülkemizin dünyaya tanıtımı adına büyük görevler yaptığına inanıyorum. Türkçe Olimpiyatları'na bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Eskişehir olarak ev sahipliği yapmaya hazırız.”

CHP'li Başkan, her yıl belediye olarak destek verdikleri ve anadilimizi yaşatma konusunda önemli görev üstlendiğine inandıkları Türkçe Olimpiyatları'nı, Eskişehir olarak bundan sonra da yapmaya hazır olduklarını söyledi. Büyükerşen, “Bizim Muttalıp bölgemiz var, geniş. Stadyumun burada yapılması gündemdeydi, havaalanı, üniversite yakın. Burada çok geniş alanlarımız var. Hatta Türkçe Olimpiyatları'nı bu alanda yapabiliriz.” diye ifade etti.