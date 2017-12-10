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Spor

Eskişehir Basket-Trabzonspor: 90-72

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA) SALON: Anadolu Üniversitesi  HAKEMLER: Yener Yılmaz (xxx), Osman Sinan işgüder  (xxx), Kaan Büyükçil (xxx), ESKİŞEHİR BASKET: Berkay (xxx), Yunus Emre Sonsırma (xxx)2, Ayres (xxx)12, Baron (xxx)11, Duncan (xxx)8, Buğrahan Tun

10 Aralık 2017 17:52

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)
SALON: Anadolu Üniversitesi 
HAKEMLER: Yener Yılmaz (xxx), Osman Sinan işgüder  (xxx), Kaan Büyükçil (xxx),
ESKİŞEHİR BASKET: Berkay (xxx), Yunus Emre Sonsırma (xxx)2, Ayres (xxx)12, Baron (xxx)11, Duncan (xxx)8, Buğrahan Tuncer (xxxx)17, Caner Erdeniz (xxx)3, Rowland (xxxx)18, Marshall (xxx)4, Dorukhan Engindeniz (xxx)3, Kravtsov (xxx)9, Doğan Şenli (xxx)3
TRABZONSPOR:  Burak (xx)5, Heslip (xx)2, Vasiliauskas (xxx)9, Deniz Kılıçlı (xx)2, Harris (xx)2, Eldridge (xxx)18, Obekpa (xxx)10, Green (xxxx)24, Ozan Anton Odabaşı (xx)
1\'İNCİ PERİYOT: 26-18
İLK YARI: 49-41
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 71-53
TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde Eskişehir Basket, kendi sahasında konuk ettiği Trabzonspor\'u 90-72 yendi.
Anadolu Üniversitesi Spor Salonu\'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu Eskişehir Basket 26-18 önde tamamladı. 2\'nci periyotta da oyunun üstünlüğünü bırakmayan Eskişehir Basket, Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 49-11 önde kapadı. Eskişehir Basket, 3\'üncü periyotta farkı artırarak son periyota 71-53 önde girdi. Son periyotta da üstünlüğünü sürdüren Eskişehir Basket Trabzonspor\'u 90-72  yendi.

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