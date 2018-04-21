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Spor

Eskişehir Basket - Yeşil Giresun Belediyespor: 86-75

Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,(DHA) SALON: Anadolu Üniversitesi HAKEMLER: Ali Serkan Emlek (xxx), Ahmet Ersan Ergüler (xxx), Halil Baldemir (xxx) ESKİŞEHİR BASKET: Berkay Candan (xxx) 7, Yunus Emre Sonsırma (xx) 5, Ayres (xxx) 14, Baron (xxx) 10, Duncan (xxxx

21 Nisan 2018 18:35

Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,(DHA)
SALON: Anadolu Üniversitesi
HAKEMLER: Ali Serkan Emlek (xxx), Ahmet Ersan Ergüler (xxx), Halil Baldemir (xxx)
ESKİŞEHİR BASKET: Berkay Candan (xxx) 7, Yunus Emre Sonsırma (xx) 5, Ayres (xxx) 14, Baron (xxx) 10, Duncan (xxxx) 25, Buğrahan Tuncer (xxx) 12, Caner Erdeniz (xx) 3, Marsall (xx), Mehmet Fırat (x) 2, Kravtsov (xxx) 6, Doğan Şenli (xx) 2 
YEŞİL GİRESUN BELEDİYESPOR: James (xxx) 23, Boynton (xxx) 10,  Buford (xxx), Leon Harun Apaydın (xx) 3, Enes Berkay (xx) 4, Dusan Cantekin (xxx) 8, Williams (xxx) 13, Jefferson (xxx) 14
1\'İNCİ PERİYOT: 18- 17
İLK YARI: 45 - 45 
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 66 - 60
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde Eskişehir Basket, kendi sahasında Yeşil Giresun Belediyespor\'u 86-75 mağlup etti.
Anadolu Üniversitesi Spor Salonu\'ndaki oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu Eskişehir Basket 18-17 önde bitirdi. 
Çekişmeli geçen ikinci periyotta ise takımlar soyunma odasına 45-45\'lik eşitlikle gitti. 
3\'üncü periyotu Eskişehir Basket 66-60 önde tamamladı. 
Son periyotta da oyunun üstünlüğünü sürdüren Eskişehir Basket, Yeşil Giresun Belediyespor\'u  86-75 mağlup etti.

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