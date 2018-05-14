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Spor

Eskişehir Basket - Sakarya Büyükşehir Basketbol: 102-96

Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,(DHA) SALON: Anadolu Üniversitesi HAKEMLER: Zafer Yılmaz (xxx), Ali Şakacı (xxx), Duhan Köyiçi (xxx) ESKİŞEHİR BASKET: Yunus Emre Sonsırma (xxx) 4, Ayres (xxx) 6, Baron (xxxx) 30, Duncan (xxx) 16, Buğrahan Tuncer (xxx) 13, Caner

14 Mayıs 2018 00:57

Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,(DHA)

SALON: Anadolu Üniversitesi
HAKEMLER: Zafer Yılmaz (xxx), Ali Şakacı (xxx), Duhan Köyiçi (xxx)
ESKİŞEHİR BASKET: Yunus Emre Sonsırma (xxx) 4, Ayres (xxx) 6, Baron (xxxx) 30, Duncan (xxx) 16, Buğrahan Tuncer (xxx) 13, Caner Erdeniz (xxx) 5, Marsall (xxx) 17, Kravtsov (xxx) 11, Doğan Şenli (xxx)  
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BASKETBOL: Lopez (xxx)13 , Jones (xxx) 9,  Janovic (xxx) 9, Metecan Birsen (xxx) 8, Mehmet Özdoğan (xxx) 10, Can Korkmaz (xxx) 13, Moustapha Fall (xxx) 6, Harris (xxx) 17, Ersin Dağlı (xx), Boothe (xxx) 11
1\'İNCİ PERİYOT: 20-28
DEVRE: 55-43
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 70-60

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde Eskişehir Basket, kendi sahasında Sakarya Büyükşehir Basketbol\'u uzatma periyodunda 102-96 yendi.

Anadolu Üniversitesi Spor Salonu\'ndaki oynanan  karşılaşmanın ilk periyodunu Sakarya Büyükşehir Basketbol 28-20 önde bitirdi. İkinci periyotta farkı kapatıp oyunun üsünlüğünü eline geçiren  Eskişehir Basket ilk yarıyı 55-43 üstünlükle tamamladı. Eskişehir Basket, 3\'üncü periyodu da 70-60 önde geçmeyi başardı.
Oldukça çekişmeli geçen 4\'üncü periyot 85-85 tamamlanınca uzatma periyoduna gidildi. Uzatma periyodunda daha az hata yapan Eskişehir Basket, Sakarya Büyükşehir Basketbol\'u 102-96 mağlup etti.

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