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Spor

Eskişehir Basket - Pınar Karşıyaka: 66-72

Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR, (DHA) SALON: Anadolu Üniversitesi  HAKEMLER: Yener Yılmaz (xxx), Ali Şakacı (xxx), Can mavisu (xxx), ESKİŞEHİR BASKET: Berkay Candan (xxx)4, Ayres (xxx)13,  Baron (xxx)15, Duncan (xxx)8, Buğrahan Tuncer (xxx)6, Caner Erdeniz (xx

18 Mart 2018 01:25

Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR, (DHA)

SALON: Anadolu Üniversitesi 
HAKEMLER: Yener Yılmaz (xxx), Ali Şakacı (xxx), Can mavisu (xxx),
ESKİŞEHİR BASKET: Berkay Candan (xxx)4, Ayres (xxx)13,  Baron (xxx)15, Duncan (xxx)8, Buğrahan Tuncer (xxx)6, Caner Erdeniz (xxx)3, Dorukhan (xx)3, Kravtsov (xxx)7, Doğan Şenli (xxx)7
PINAR KARŞIYAKA: Allen (xxx), Berk İbrahim Uğurlu (xxx)9, Metin Türen (xxx)7, Waters (xxx)4, Banic (xxx)5, Mert Celep (x), Wood (xxx)9, Kennedy (xxxx)18, Jones (xxxx)20, Erdi Gülaslan(x), Görkem Doğan (x)
1\'İNCİ PERİYOT: 19-14
İLK YARI: 40-35
3\'ÜNCÜ PERİYOT:  57-50

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde Eskişehir Basket, kendi sahasında konuk ettiği Pınar Karşıyaka\'ya 72-66 yenildi.
Anadolu Üniversitesi Spor Salonu\'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu Eskişehir Basket 19-14 önde tamamladı. 2\'nci periyotta oyunun üstünlüğünü bırakmayan Eskişehir Basket, Pınar Karşıyaka karşısında ilk yarıyı 40-34 önde kapadı. Çekişmeli geçen son periyotta oyununun üstünlüğünü ele geçiren Pınar Karşıyaka, Eskişehir Basket\'i 72-66 yendi.

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