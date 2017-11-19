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Spor

Eskişehir Basket - Fenerbahçe Doğuş: 66-85

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA) SALON: Anadolu Üniversitesi  HAKEMLER: Ali Şakacı (xxx), Mehmet Serdar Ünal (xxx), Mehmet Şahin (xxx), ESKİŞEHİR BASKET: Berkay (xx) 3, Yunus Emre Sonsırma (xx), Ayres (xxx) 11, Baron (xxx)15, Duncan (xx) 4, Buğrahan Tuncer

19 Kasım 2017 20:27

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)

SALON: Anadolu Üniversitesi 
HAKEMLER: Ali Şakacı (xxx), Mehmet Serdar Ünal (xxx), Mehmet Şahin (xxx),
ESKİŞEHİR BASKET: Berkay (xx) 3, Yunus Emre Sonsırma (xx), Ayres (xxx) 11, Baron (xxx)15, Duncan (xx) 4, Buğrahan Tuncer (xx) 3, Caner Erdeniz (xx) , Rowland (xxx) 17, Marshall (xx) 7, Kravtsov (xxx) 4, Doğan Şenli (xx)2
FENERBAHÇE DOĞUŞ: Thopson (xxx)2, Melli (xxx) 5, Melih Mahmutoğlu (xxxx)20, Wanamaker (xxx)8, Egehan Arna (xxx)9, Marko Guduric (xxx)6, Jan Vesely (xxx)11,Sinan Güler (xxx)8,  Ahmet Düvercioğlu (xxx)8, Datome (xxx)8
1\'İNCİ PERİYOT: 24-25
İLK YARI: 38-48
3\'ÜNCÜ PERİYOT:47-70

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde Eskişehir Basket, kendi sahasında Fenerbahçe Doğuş\'a 85-66 yenildi.
Eskişehir Basket-Fenerbahçe Doğuş karşılaşması vefat eden milli halterci Naim Süleymanoğlu için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Karşılaşma öncesi ve karşılaşma sırasında zaman zaman Fenerbahçe tribünlerinde taraftarlar arasında gerginlikler yaşandı. Fenerbahçe tribününde taraftarlar maç bitiminde birbirlerine girdi.
Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Spor Salonu\'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu Fenerbahçe Doğuş 25-24 önde tamamladı. 2\'nci periyotta da oyunun üstünlüğünü eline geçiren Fenerbahçe Doğuş, ilk yarıyı 48-38 önde kapadı.
Fenerbahçe Doğuş, 3\'üncü periyottada üstünlüğünü sürdürerek son periyoda 70-47 önde girdi. Son periyotta da üstünlüğü elinden bırakmayan Fenerbahçe Doğuş, Eskişehir Basket\'i 85-66 yendi.

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