Eskişehir Basket - Darüşşafaka Basketbol: 59-75

İSTANBUL, (DHA)
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Mehmet Keseratar, Kerem Baki
ESKİŞEHİR BASKET: Berkay, Yunus Emre 11, Ayres 6, Baron 10, Duncan 4, Buğrahan 8, Caner 3, Marshall 3, Kravtsov 12, Doğan 2
DARÜŞŞAFAKA: Kids 4, Wilbekin 12, Kartal, Muammed 9, Okben, Doğuş, Furkan 6, Olano 8, Johnson 17, Bell 12, Eric 7
1\'İNCİ PERİYOT: 15-24
İLK YARI: 38-42
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 57-45
PTT Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçında Darüşşafaka Basketbol, Eskişehir Basket\'i 75-59 mağlup ederek yarı finale yükselen taraf oldu.