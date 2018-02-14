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Spor

Eskişehir Basket - Darüşşafaka Basketbol: 59-75

İSTANBUL, (DHA) SALON: Sinan Erdem HAKEMLER: Yener Yılmaz, Mehmet Keseratar, Kerem Baki ESKİŞEHİR BASKET: Berkay, Yunus Emre 11, Ayres 6, Baron 10, Duncan 4, Buğrahan 8, Caner 3, Marshall 3, Kravtsov 12, Doğan 2 DARÜŞŞAFAKA: Kids 4, Wilbekin 12, Kartal,

14 Şubat 2018 21:09

İSTANBUL, (DHA)

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Mehmet Keseratar, Kerem Baki
ESKİŞEHİR BASKET: Berkay, Yunus Emre 11, Ayres 6, Baron 10, Duncan 4, Buğrahan 8, Caner 3, Marshall 3, Kravtsov 12, Doğan 2
DARÜŞŞAFAKA: Kids 4, Wilbekin 12, Kartal, Muammed 9, Okben, Doğuş, Furkan 6, Olano 8, Johnson 17, Bell 12, Eric 7
1\'İNCİ PERİYOT: 15-24
İLK YARI: 38-42
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 57-45

PTT Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçında Darüşşafaka Basketbol, Eskişehir Basket\'i 75-59 mağlup ederek yarı finale yükselen taraf oldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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