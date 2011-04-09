Eskişehir: 1 - Fenerbahçe: 3

T24

Geçen hafta sahasında Bursaspor ile 0-0 berabere kalarak liderliği Trabzonspor'a kaptıran sarı-lacivertliler, 7. dakikada Batuhan'ın attığı golle 1-0 mağlup duruma düştüler. Sarı Kanarya, bu golün şokunu çabuk atlattı. Mücadelenin 10. dakikasında usta isim Alex'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Caner Erkin, karşılaşmanın skorunu 1-1'e getiren golü Eskişehirspor ağlarına bıraktı. Bu golden yalnızca 4 dakika sonra sahneye Sarı Kanarya'nın Senegalli golcüsü Niang çıktı. İlk goldeki gibi Alex'in pasıyla kaleci İvesa ile karşı karşıya kalan yıldız oyuncu, attığı golle takımını deplasmanda 2-1 öne geçirdi. Bu dakikadan sonra her iki takımda pozisyonlar bulsa da bu gol girişimleri sonuç vermedi ve mücadelenin ilk yarısı 2-1'lik Fenerbahçe üstünlüğü ile tamamlandı.Karşılaşmanın ikinci yarısı ilk yarıdaki tempodan uzaktı. Takımlar uzun süre pozisyona girmekte zorlanırken; Eskişehirspor defansının hatasını iyi değerlendiren Niang'ın 20 metrelik deparı sonrası attığı şut az farkla auta gitti. Eskişehirspor adına ise Batuhan Karadeniz'in yakın mesafeden kafa vuruşu kaleci Volkan Demirel'i geçti ancak direğe takıldı. Yan direkten dönen topu Uruguaylı defans oyuncusu Lugano uzaklaştırdı. 86. dakikada F.Bahçe'nin nöbetçi golcüsü Semih sahneye çıktı. Oyuna sonradan giren etkili forvet, attığı golle takımını deplasmanda 3-1'lik üstünlüğe taşıdı. İlerleyen dakikalarda mücadelede başka gol olmadı ve karşılaşma 3-1'lik sona erdi. Bu skorla Fenerbahçe çekinerek geldiği Eskişehirspor deplasmanından 3 puanla ayrılarak maç fazlasıyla liderliğe oturdu.