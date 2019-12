Eskimeyen görüntü yaratmanın 10 yolu

Birkaç iyi fikir ve dekorasyon konusundaki profesyonel ipuçlarıyla evinizde yılların eskitemediği bir tarz elde etmeniz mümkün...



Mağazaların vitrinlerinden gözlerinizi alamıyor, en yeni trendleri evinizde büyük bir keyifle uyguluyorsunuz. Çok uğraşıyor, çok para harcıyor ve zevk alıyorsunuz. Ama bir mevsim geçtiğinde bir de bakıyorsunuz, büyük bir zevke aldığınız onca şey yine demode oldu.



Evim dergisinin evinizde eskimiyen bir görüntü yaratmanız için yazdığı profesyonel ipuçları;



Yeni trendleri klâsik tarza uydurun



Günümüzdeki üretim çılgınlığı her yıl binlerce markanın birden fazla koleksiyonla dekorasyon arenasında yerini almasına sebep oluyor. Pek çok tasarımcının vücuda getirdiği birbirinden şık ürün kısa bir süre sonra unutulup gidiyor. Sizse özenerek satın aldığınız ve belki taksitlerini ödemeyi henüz bitiremediğiniz mobilyanıza üzülerek veda ediyorsunuz. Böyle bir sonla yüzleşmek istemiyorsanız; yeni trendleri, klâsik zevk ile bütünleştirerek yıllara meydan okuyan bir tarz yaratabilirsiniz. Son zamanlarda popüler olan siyah-beyaz ikilisinin en büyük dezavantajlarından biri kolay kolay farklı renk ve desenlerle kombinlenememesidir. Bunun için siyah-beyaz, klâsik çiçekli ya da çizgili bir desen seçebilir; retro tarzda mobilyalarla bu renkleri kullanabilirsiniz.



Zamanın testlerini eksiksiz çözen mobilyalar



Mobilyalarınız zamana meydan okusun istiyorsanız klasik tarzda kanepe ve berjerler tercih etmeye çalışın. Koltukların kumaşları konusunda titiz davranın. Derinin bakımı zordur, ancak gerekli bakımı yaparsanız yıllarca kullanabilirsiniz. Üstelik hem modern, hem de klâsik bir havası olacağından kolaylıkla istediğiniz tarza uydurabilirsiniz. Keten ve pamuklu bir döşemeliğe sahip kanepe de son derece kullanışlıdır. Zamanla kılıfını değiştirebilirsiniz. Evinizde günümüze kadar süre gelen trendlerin bir karışımını uygulayarak da sıkmayan ve hareketli bir görünüm elde edebilirsiniz.





Bütçenizi yormadan değişiklik



Evinizin dekorasyon tarzını canlı tutmak için cep yakmayan aksesuarlar satın alabilirsiniz. Örneğin şifoniyerinizin görünümünü değiştirmek için mobilyayı komple değiştirmek yerine, desenli ve eskitme tarzda kulplar takabilirsiniz. Çukurcuma’daki eskicilere bir cumartesinizi ayırmanız yeterli olacaktır. Ayrıca yapı marketlerin ilgili reyonlarında da çok farklı tarzda kapı ya da pencere kulpu bulabilirsiniz.



Tercihinizi kaliteden yana kullanın



Geleneksel yöntemle üretilen mobilyalar her zaman çok daha sağlamdır. Yani MDF ya da parçaları birleştirilen mobilyalar yerine usta bir marangozun elinden çıkmış mobilyaları tercih etmeye gayret gösterin. Kumaşları seçerken de aynı özeni gösterdiğiniz taktirde yaşam alanınız her zaman çok daha şık ve kaliteli bir görünüme sahip olacaktır.



Pastel tonlarda kumaşlar



Perdelik kumaşlarda pahalı ama sağlamlık açısından su götürmeyen ipek, keten ve pamuklu kumaşları tercih edebilirsiniz. Perdeliklerinizde desensiz ve pastel tonları tercih ettiğiniz taktirde pek çok dekorasyon stiline rahatlıkla adapte edebilirsiniz. Çiçekli, çizgili ya da kareli kumaşlar şu anda perdeliklerde çok popüler fakat siz yine de uçuk pembe, krem ya da bej tonlarından vazgeçmeyin. Mevsim geçişlerini de göz önünde bulundurun. Örneğin güneşlik için uçuk pembe kadife bir kumaş beğendiniz. Renk konusundaki gerekliliği yerine getirdiniz; fakat kumaşın türü kadife! Yaz mevsiminde ya da baharın o taze ve sıcak günlerinde böylesi ağır bir kumaşa tahammül edebilecek misiniz? Bu gibi sorular satın alma esnasında her zaman aklınızın bir köşesinde bulundurmanız gereken sorular





Zeminde klâsik seçim



Zemin döşemelikleri için seçeceğiniz klâsik tarzdaki ahşap ve açık renk döşemelikler eskimeyen bir görünüm yaratmanı n anahtar bileşenlerinden biri. Oturma odanızda bu tarz bir seçimi çekinmeden yapabilirsiniz. Ayrıca mutfak, banyo ve antre gibi sıklıkla kullanılan alanlarda sert ve dayanıklı bir malzeme olan seramiği tercih edebilirsiniz. Her iki malzeme de bakımı yapıldığı taktirde hayat boyu sizi yarı yolda bırakmayacaktır. Halı ve kilimlerinizde de klâsik renkleri yani sütlü kahve ve bej tonlarını tercih edebilirsiniz.



Açık renk duvarlar



Bir masa örtüsünü yenileme ya da yastık kılıfını değiştirme işlemiyle duvarları n renklerini değiştirmek arasında kuşkusuz epeyce külfet farkı bulunuyor. Birisi çok keyifliyken diğeri oldukça yorucu ve masraflıdır. Bu sebeple duvarlarda pek çok dekorasyon stiline kolaylıkla uyum sağlayabilecek olan beyaz, krem, fildişi, mine gibi havai tonlar ile beyazın tonlarını tercih edebilirsiniz. Ayrıca beyaz ve krem tonlarındaki bir duvar kâğıdını da tereddüt etmeden yaşam alanınıza uygulayabilirsiniz. Odaya ferahlık hissi katacak olan bu tonlardaki duvar kâğıtları kirlendiklerinde de rahatlıkla boyanabilir.





Mutfakta kır yaşamının doğallığı



Mutfakta eskimeyen görünümü elde etmenin temel yollarından biri zemin döşemesi, tezgâh malzemesi ve mutfak dolaplarında doğru malzemeyi seçmekten geçiyor. Mermer ya da doğal taş tezgahlar bakımını yaptığınız taktirde her zaman ışıl ışıl kalacaktır. Ayrıca sert zemin döşemelikler kullanım kolaylığı açısından mutfak için son derece uygundur. Dolap kapakları için de masif, gül ağacı ya da ceviz kaplama ahşap seçebilirsiniz. Geri kalan aksesuarları dilediğinizce seçmekte özgürsünüz. Paslanmaz çelik, seramik ve sert plâstik mutfakta en çok tercih edilen diğer malzemelerdir .



Yatak odanız sizinle yıllansın



Nefes kesen trendler bir kenara, yatak odanızda rahatınız ve huzurunuz bir kenara. Kır evi şıklığını yansıtan romantik bir yatak odasından daha konforlu ne olabilir? Ya da klâsik şıklığın hiçbir zaman eskimediği, rustik çizgilerin âdeta ölümsüzleştiği bir uyku odası… Ferforje bir karyola ya da ceviz kaplama bir karyola başlığı, krem rengi, havaî mavi ya da uçuk yeşil duvarlar bu tarzdaki bir konforlu ortamı yaratmak için son derece ideal.



Banyonuzu seçerken…



Banyo mobilyalarını ve vitrifiyileri seçerken olabildiğince sade seçimler yapmak daha sonraki dekorasyon aşamalarını kolaylaştıracaktır. Örneğin küvet, klozet ve lâvabo için beyaz rengi seçmeniz diğer tüm aksesuarları herhangi bir renkte seçebilme özgürlüğü demek. Aksi halde kırmızı bir lâvabo ile mavi bir yer döşemesini eşleştirmek, yeşil bir duş perdesini kullanmak pek de göze hitap etmeyecektir. Ancak yeşil-beyaz-mavi kombinasyonu saflık ve doğanın tazeliğini çağrıştıracağından son derece şık olacaktır. Ayrıca banyo mobilyalarını seçerken yine sağlamlık ve kaliteyi ön planda tuttuğunuz taktirde banyonuzu uzun yıllar severek kullanabilirsiniz.