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'Eskiden sevgililer el ele tutuşunca sinir olurdum'

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, "adam yalnız çıkıyor, izleyenler arasında evliler, sevgililer var. Elele izleyenler var. Eskiden en sinir olduğum onlardı"

25 Mayıs 2012 19:05

Avrupa turnesini yapan Cem Yılmaz'dan evlilikle ilgili itiraflar geldi.

Cem Yılmaz , Avrupa turnesinde özel bir itirafta bulundu: "Eskiden çiftlere, oyunu el ele izlemeye gelenlere sinir olurdum. Şimdi sarılarak oturanlara güzel bakıyorum"

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, gösterisinde çiftlerle ilgili konuşan Yılmaz, evlendikten sonra kendisini izlemeye gelen çiftlere daha farklı ve olumlu baktığını söyledi. Ünlü komedyen, "Ben de düğün yaptım biliyorsunuz, artık bekar bir insan değilim. Bu tek kişilik bir gösteri... Adam yalnız çıkıyor, izleyenler arasında evliler, sevgililer var. Elele izleyenler var. Eskiden en sinir olduğum onlardı. Çünkü sen yalnızsın, onlar el ele sarılıyorlar... Ama şimdi çok güzel bakıyorum sarılarak oturanlara" yorumunu yaptı.

 

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