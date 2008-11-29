Mahsun Kırmızıgül'ün Beyaz Melek ve Güneşi Gördüm filmlerinde rol alan, 47 yıllık tiyatro oyuncusu Cihat Tamer samimi itiraflarda bulundu:



Eskiden Mahsun'a acayip gıcık oluyordum 'Ne o türkücü kalkmış, birde bölüm başına 35 bin ytl alıyor. Ben yılların oyuncusuyum. Aldığım paraya bak' diye kızıyordum. Bir gün bir yapım şirketinden beni aradılar, görüşmeye gittiğimde; filmin adını Beyaz Melek ,yönetmen senaristinin Mahsun Kırmızıgül olduğunu öğrendim. Şok oldum. Haydi bana 'güle güle ben bu filmde oynamam' deyip kalktım. Bu sırada Mahsun peşimden koştu " Ağabey yapma, herkes aynı önyargı ile yaklaşıyor. Ben iyi bir film yapacağım " dedi. Beni ikna etti. Meğer Yıldız Kenter, Erol Günaydın ve Nejat Uygur'da aynı tepkiyi vermiş. Sonra Mahsun'dan özür diledim. Mahsun'a türkücü diye ödül vermiyorlar. Bütün festivallerde hakkını yiyorlar. Ama Emrah'ın filminde ya da dizisinde asla oynamam. Öyle bir havaya girmiş ki karşısındakini görmüyor. Ben büyük oyuncuyum havalarında geziyor. Emrah'tan gelen dizi teklifini bu yüzden reddettim'dedi.

