"Eskiden insanlar hac ve kefen parası biriktirirdi, şimdi ise estetik parası biriktirmeye başladı"

Ulusal Medikal Estetik Kongresi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Mutaf, erkeklerin gençleşmeye ve estetik yaptırmaya yönelik taleplerinin artığını belirterek "Eskiden yaşlı insanlar hac için para biriktirirdi, şimdi estetik için biriktiriyor" dedi.

Medikal Estetik Tıp Derneği (MESTDER) tarafından düzenlenen 1. Ulusal Medikal Estetik Kongresi, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde başladı.

Kongre çerçevesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Kongre Başkanı Prof. Dr. Mehmet Mutaf, insanların eskiye göre artık çok daha genç ve güzel görünmek istediğini ifade ederek, "Eskiden aynalar vardı, şimdi telefon, telefon kameraları var. İnsanlar kendi yüzlerine daha çok bakar oldu." diye konuştu.

Medikal estetiğin önemli bir tıp alanı olduğunu ve hızla bilim dalı olma yolunda ilerlediğini aktararak Mutaf, "1 yaşında yüzü yanmış, 41 yaşında yapılan ameliyatlar sonrasında ilk defa toplumun içine girebilecek bir yüzü olmuş hastamda bile güzellik kaygısı gördüm. Düşünebiliyor musunuz, yüzünüz olmadığı için 40 yıl bir evin içinde kalmışsınız. Ağzınız, göz kapaklarınız yok ya da burnunuz yok. Sonunda bir yüzünüz var, nakilsiz hem de. Orada bile daha güzel gözükmek için ameliyat talep ediyor hasta." dedi.



Estetikle sadece kadınların ilgilenmediğine, erkeklerin ilgisinin de giderek attığına işaret eden Mutaf, şunları kaydetti:



"Eskiden yaşlı insanlar hac için para biriktirirdi, şimdi estetik için biriktiriyor. Yaşlanan erkek bile artık toplumda cazip olabiliyor. Hayatta geçmiş yıllarda bulduğu nimetleri 50'den sonrada bulmak istiyor. Bu yüzden erkeklerin gençleşmeye yönelik talepleri arttı. Güzellik sadece kadına dair bir kavram değil, genç, yakışıklı bir çocuğunun veya damadının olmasını herkes ister. Erkeklerin plastik cerrahiden gençleşme talepleri dışında, burun ameliyatı, bel çevresi ve karın yağlanmaları ile saç problemleri konusunda talepleri oluyor."



MESTDER Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İbrahim Devrim Gürsoy da medikal estetiğin sadece Sağlık Bakanlığınca yetki verilen uzman hekimler tarafından yapılması gerektiğini, aksi halde olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalınabileceğini bildirdi.



Farklı branşlarda 340 doktorun katıldığı kongre, 27 Kasım Pazar günü sona erecek.