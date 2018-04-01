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Eskiden çalıştığı sigorta firmasına kurşun yağdırdı

Uğur AYDIN-Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, daha önce çalıştığı sigorta firmasının önüne otomobille gelen 1 kişi, pompalı tüfekle ateş açtı

01 Nisan 2018 16:41

Uğur AYDIN-Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, daha önce çalıştığı sigorta firmasının önüne otomobille gelen 1 kişi, pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. 
Olay, öğle saatlerinde, Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerindeki sigorta firmasında meydana geldi. Bir süre önce çalıştığı firmanın önüne otomobille gelen, ismi öğrenilemeyen şüpheli, yanında taşıdığı pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırgan, iş yerine kurşun yağdırdıktan sonra otomobiline binip, olay yerinden kaçtı. Pazar günü iş yeri kapalı olduğu için olayda yaralanan olmadı. İş yerinin camları kırılırken, saçmalar, tavana ve duvarlara isabet etti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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