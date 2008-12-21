Eskicilerde 'Issız Adam' bereketi

Çağan Irmak’ın son filmi Issız Adam 1970’lerin müziklerini hatırlatmakla kalmadı, bu sanatçıların plak satışlarını da artırdı.



Nil Burak’ın Yalnızım Ben adlı plağı internette 100 YTL’yi geçerken, pikaplara olan talepte patlama yaşandı. 1 milyondan fazla kişinin izlediği Issız Adam’ın film müzikleri de100 binin üzerinde sattı.



Yaklaşık 6 hafta önce vizyona giren Çağan Irmak’ın son filmi Issız Adam 1 milyondan fazla kişi tarafından izlendi ve büyük bir ekonomi yarattı. Filmin çekildiği restoran ve barlar dolarken film müziklerine olan talep de arttı. Issız Adam’ın müziklerinden oluşan CD satışları 100 bini geçerken Ayla Dikmen, Nil Burak, Semiramis Pekkan ve Hümeyra gibi sanatçıların 45’lik plakları da sahaflarda kalmadı. İnternette açık artırmayla satılmaya başlanan plaklar 100 YTL’yi geçti. Pikaplara olan talep de rekor seviyelere ulaştı.



10 YTL’den başlıyor



İstanbul Beyoğlu’ndaki pasajlarda satılan eski plakların son zamanlarda büyük ilgi gördüğünü söyleyen Mandala Müzik Cenan Alkan, şu bilgileri verdi: "Filmden önce daha çok özel müşterilere hizmet veriyorduk. Filmden sonra büyük bir ilgiyle karşılaştık. Dükkanımızda 4 bine yakın plak bulunuyordu. Bunların çoğunu sattık. Nil Burak, Semiramis Pekkan ve Ayla Dikmen gibi ünlülerin plakları daha çok satıyor. Plakların fiyatları da 10 ile 20 YTL arasında değişiyor. Ancak çok daha zor bulunan plaklar daha pahalıya gidiyor. Yabancılar arasında ise Pink Floyd, Beatles ve Elvis Presley gibi isimlerin plakları çok satıyor. Issız Adam filminden öncede Türkiye’de en çok Zeki Müren’in plakları satıyordu."



Filmin başrol oyuncularından Cemal Hünal’ın canlandırdığı Alper adlı karakterin pikapları anlatan sahneleri bu ürünlere olan talebi de artırdı. Eskiden satış yerlerine sadece DJ’lerin uğradığını söyleyen İnfo Müzik sahibi Andaç Kahyaoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: "Artık herkes pikap soruyor. Bu ürünlerin eskileri daha kıymetli olsa bile yeni teknolojilerle donatılmış pikapların satışları artıyor. Son 1 aydır ürün alanların sayısı arttı. Biz Stanton markasını Türkiye’ye getiriyoruz. Bu ürünler daha çok Amerika ve Japonya gibi ülkelerde üretiliyor. İngiltere’de de çok satılıyor. Pikapların fiyatları da 500 YTL ile 2 bin YTL arasında değişiyor."



Yalnızım ben 107 YTL



Eski pikapları bulmak ise oldukça zor. Daha çok internette açık artırma sitelerinde yer alan bu pikapların fiyatları da oldukça değişken. Kullanılabilir eski bir plağın fiyatı 100 YTL ile 1250 YTL arasında değişiyor. Plakların fiyatları ise açık artırma sitelerinde 100 YTL’leri geçti. Nil Burak’ın Yalnızım Ben adlı albümü internette 107 YTL’ye alıcı buluyor.



Film müzikleri 100 bini yakaladı



Issız Adam filminin müzikleri de önemli satış rakamlarına ulaştı. Film müziklerinin dağıtıcı firması Balet Plak’ın verilerine göre 1.5 ayda 100 binin üzerinde CD satıldı. Bu rakamların birçok sanatçının CD satışlarından da fazla olduğuna dikkat çeken Balet Plak Satış Temsilcisi Kıvanç Özger, "Türkiye’de bu rakamları yakalamak çok önemli. Özellikle film müzikleri içinde 100 bin adetlik satış rakamına ulaşmak çok kolay değil. Ancak filmden çıkanlar hemen müzikleri satın almak istiyor" dedi.



Rakamlarla Issız Adam



Issız Adam 6 hafta önce gösterime girdi.



1 milyondan fazla kişi izledi.



Gişe geliri 11 milyon YTL’yi geçti.



Film müziklerinin satışları 100 bini geçti.



Çekildiği restoranda satışlar yüzde 20 arttı.



Plak satışları yüzde 30 arttı.



Nil Burak plakları 100 YTL’yi geçti.



Çekimler 3 gün sürdü filmden çıkan ’11 Leblon’a geldi



Issız Adam filmine ev sahipliği yapan "11 Leblon" adlı restoran da müşteri akınına uğradı. İstanbul Beyoğlu Asmalımescit’teki 11 Leblon isimli restoranın işletmecisi Arda Türkmen, şu bilgileri verdi: "Ziyaretçi sayımız filmden sonra yüzde 20 oranında arttı. restoranı 7 ay önce açtık. Filmde de birkaç aksesuar dışında mekan aynen kullanıldı. Çekimler 3 gün sürdü. Kendi kitlemizi oluşturmuştuk. Filmle birlikte mevcut kitlenin dışında daha farklı bir kitleye de ulaştık. Markamızın değeri arttı. Haftasonu gelmek isteyenler 2 hafta önceden rezervasyon yaptırması gerekiyor."