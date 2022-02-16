Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Babuşcu: Faizi indirdik; ekonomik göstergeler ne idi, ne oldu!

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yarımcısı Şenol Babuşcu, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 19'dan yüzde 14'e düşürmesinin, Türkiye'nin ekonomik göstergeleri üzerindeki etkisini gösteren bir tabloyu sosyal medya hesabından paylaştı. Babuşcu yaptığı paylaşımda "Politika faizini düşürdük. Bazı ekonomik göstergeler ne idi, ne oldu!" diyerek, temel parametrelerdeki kayıplara işaret etti.

Merkez Bankası, politika faizinde eylül ayından başlayarak toplamda 500 baz puan indirime gitmişti.

Babuşcu'nun paylaştığı tabloya göre politika faizinin yüzde 19 olduğu Eylül 2021 döneminde Türkiye'nin kredi risk primi (CDS) 380 puanken, Şubat 2022'de 540 puana yükseldi. Eylülde 8,40 olan dolar kuru, Şubat 2022'de 13,50 lira seviyesine geldi.

Tabloya göre iki dönem arasındaki enflasyon oranları karşılaştırıldığında ise eylülde yüzde 19,58 olan yıllık enflasyonun, Şubat 2022'ye gelindiğinde yüzde 48,69'a çıktığı görülüyor.

Piyasa faizleri arttı

Söz konusu tabloda politika faizindeki düşüşe rağmen piyasa faizlerindeki yükseliş dikkat çekti. Politika faizinin yüzde 19 olduğu dönemde 10 yıllık vadeli tahvil faiz oranı yüzde 18,04 iken, 5 yıllık Eurobond faizi yüzde 5,62, ihtiyaç kredisi faiz oranı ise yüzde 23,49 seviyesinde.

Ancak politika faizinin yüzde 14'te olduğu Şubat 2022'de, 10 yıllık vadeli tahvil faiz oranı yüzde 21,99, 5 yıllık Eurobond faiz oranı yüzde 7,27 ve ihtiyaç kredi faiz oranı ise yüzde 30,74'e yükseldi.

Tabloda Merkez Bankası'nın rezervlerinin ise eylülde eksi 37,3 milyar dolarken, şubatta eksi 50,2 milyar dolar olduğu görüldü.