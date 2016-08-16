Eski Zaman yazarı Ali Ünal tutuklandı

Uşak’ta, 15 Temmuz darbe girişimine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, eski Zaman gazetesi yazarı Ali Ünal’ın da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ’ye üye olmak ve yardım suçlarından aranan kişilere yönelik geçen 14 Ağustos’ta, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonun Eşme ilçesi ayağında, aranan kişiler arasındaki Ali Ünal, gözaltına alındı. Ünal yoğun güvenlik önlemleri altında Uşak’a getirildi. Operasyonun Uşak ayağında ise mühedis ve avukatların aralarında bulunduğu 3 kişi daha gözaltına alındı. Dört kişi polisteki işlemlerinin ardından dün sevk edildikleri adliyede tutuklandı.