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15 Temmuz Darbe Girişimi

Eski Zaman yazarı Ali Ünal gözaltına alındı

Ünal'ın Uşak Eşme'de bir evde olduğu belirlendi

15 Ağustos 2016 18:16

Zaman gazetesinin eski çalışanlarına ve yazarlarına yönelik soruşturmada hakkında yakalama kararı bulunan gazeteci Ali Ünal, Uşak Eşme'de gözaltına alındı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ünal'ın Eşme'de bir evde olduğunu belirledi. Yapılan operasyonda Ali Ünal gözaltına alındı. Ünal'ın soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.

Eski Zaman gazetesi çalışanlarına yönelik soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fuzuli Aydoğdu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kayyum atanmadan önce gazetede yönetici olan ve çalışan Osman Nuri ÖztürkAli AkbulutBülent KeneşMehmet Kamış, Hüseyin DöğmeSüleyman SargınVeysel AyhanŞeref Yılmaz, Mehmet Akif AfşarAhmet Metin Sekizkardeş, Alaattin Güner, Faruk Kardıç, Metin Tamer Gökçeoğlu, Faruk AkkanMümtazer TürköneŞahin Alpay, Sevgi AkarçeşmeAli ÜnalMustafa Ünal, Zeki ÖnalHilmi YavuzAhmet Turan Alkan, Lalezar SarıibrahimoğluAli BulaçBülent Korucu, İhsan Duran Dağı, Nuriye Ural, Hamit Çiçek, Adil Gülçek, Hamit Bilici, Şenol Kahraman, Melih Kılıç, Nevzat GünerMehmet Özdemir, Fevzi Yazıcı, Sedat Yetişkin, Oktay Vızvız, Abdullah Katırcıoğlu, Behçet Akyar, Murat Avcıoğlu, Yüksel Durgut, Zafer Özsoy, Cuma Kaya, Hakan Taşdelen, Osman Nuri Arslan, Ömer Karakaş ve Hüseyin Turan hakkında ''FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak'' suçundan gözaltı kararı alındı.

 

47 kişiden 16'sı yakalandı

 

47 kişiden Ali Bulaç, Şahin Alpay, Ahmet Turan Alkan, Mustafa Ünal, Nuriye Ural, Lalezer Sarıibrahimoğlu, İhsan Duran Dağı, Mümtazar Türköne, Ahmet Metin Sekizkardeş, Cuma Kaya, Murat Avcıoğlu, Osman Nuri Arslan, Şeref Yılmaz, Hüseyin Turan, Faruk Akkan gözaltına alındı. Gözaltındaki 15 kişiden Ali Bulaç, Şahin Alpay, Ahmet Turan Alkan, Mustafa Ünal, Nuriye Ural, Lalezer Sarıibrahimoğlu ve İhsan Duran Dağı adliyeye gönderildi. Bunlardan İhsan Duran Dağı savcılıkça serbest bırakılırken, nöbetçi hakimliğe sevk edilen Bulaç, Alpay, Alkan, Ünal, Ural ve Sarıibrahimoğlu tutuklandı.

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