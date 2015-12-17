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Eski Zaman GYY'si Ekrem Dumanlı hakkında bir yakalama kararı daha

Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği, "FETÖ/PYD ana soruşturması" kapsamında 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı

17 Aralık 2015 20:13

Eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın aralarında bulunduğu 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Sabah'ta yer alan habere göre, Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği, "FETÖ/PYD ana soruşturması" kapsamında eski Zaman Gazetesi İmtiyaz Sahibi Alaeddin Kaya ile eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın da arasında bulunduğu 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı.

Eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı hakkında, daha önce de Paralel Devlet Yapılanması'nın "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

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