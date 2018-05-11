Eski Zaman gazetesi yazarlarından Ali Bulaç tahliye edildi, Şahin Alpay'ın ev hapsi kalktı

Eski Zaman gazetesi yazar ve editörlerinin yargılandığı davada, 650 gündür tutuklu bulunan Ali Bulaç hakkında tahliye kararı verilirken, Şahin Alpay'ın hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı.

Kayyıma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin yazarları ve yöneticilerinin de bulunduğu, 17'si tutuklu 31 sanıklı davanın dördüncü duruşması bugün Çağlayan'daki İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmada tutuklu sanıklar Ahmet Turan Alkan, Ali Bulaç, Mümtazer Türköne, İbrahim Karayeğen ve Mustafa Ünal, Mehmet Özdemir ile tutuksuz sanıklar Şahin Alpay, Lale Sarıibrahimoğlu, Nuriye Ural Akman, Orhan Kemal Cengiz ve İhsan Dağı hazır bulundu.

Ali Bulaç, bazı evraklara ulaşamadığı ve kendisine gönderilen cd'lerde atıfta bulunulan bazı yazılara erişemediğinden savunması için ek süre istedi. Sağlık sorunları olduğunu ifade eden Bulaç, cezaevinde gerekli sağlık hizmetine erişemediğini söyleyerek tahliyesini talep etti.

Davada Bulaç'ın yanı sıra eski sorumlu müdür Mehmet Özdemir hakkında da tahliye kararı verildi.

Mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin kararı ardından ev hapsi tedbiriyle tahliye edilen Şahin Alpay hakkındaki ev hapsi kararını da kaldrı.

Davanın bir sonraki duruşması, 7-8 Haziran tarihlerinde yapılacak.