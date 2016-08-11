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15 Temmuz Darbe Girişimi

Eski Zaman gazetesi muhabiri tutuklandı

Zaman gazetesi OHAL kararı ile kapatılmıştı

11 Ağustos 2016 20:17

15 Temmuz darbe girişimi sonrası medyaya yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında olağanüstü hal (OHAL) kararıyla kapatılan Zaman gazetesinin eski muhabiri Ayşenur Parlak tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla geçen hafta gözaltına alınan Parıldak, polis tarafından adliyeye getirildi.

Parıldak, Cumhuriyet Savcısı'nın tutuklama istemiyle sevk ettiği Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusunun ardından tutuklandı.

Ayşenur Parıldak'ın geçmişte muhabirliğini yaptığı Zaman gazetesi, "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kararname" ile kapatılmıştı.

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