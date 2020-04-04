Eski Yunanistan Maliye Bakanı Varufakis'ten AB'ye karikatürlü eleştiri

Yunanistan’ın geçirdiği 2015 ekonomik kriz döneminde, kreditörlerin sunduğu önlem paketine yönelik eleştirilerin ardından dönemin sol çizgideki SYRIZA hükümetinden istifa eden ekonomi profesörü ı Yanis Varufakis, AB'nin Koronavirüs'le mücadele politikasını paylaştığı bir karikatürle eleştirdi.

Karikatürde AB'nin, Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren İtalya ve İspanya'ya yardım etmediği hicvediliyor.

Salgın nedeniyle vaka ve ölüm sayılarının en yüksek olduğu İtalya ve İspanya'nın kendi kaderlerine terk edildiğini anlatan karikatürde AB'nin üyesi iki ülkeyi yalnız bıraktığı, sonrasında da 'ellerini temizlediği' resmediliyor.

Varufakis daha önce de AB'nin Koronavirüs nedeniyle aldığı ekonomik önlem paketlerinin salgını anlamaktan uzak olduğunu söylemişti.