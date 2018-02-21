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Dünya

Eski Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın 'En iyi Türk ölü Türk' sözlerine suç duyurusu

Theodoros Pangalos'un açıklamalarının 'ağır suç unsuru içeren kabul edilemez ırkçı ve faşist ifadeler olduğu' belirtildi

21 Şubat 2018 22:29

Yunanistan’daki Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) Başkanı Mustafa Aliçavuş, Türkler hakkında 'ırkçı ifadeler' kullanan eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Theodoros Pangalos hakkında suç duyurusunda bulundu.

Aliçavuş konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Pangalos’un katıldığı bir programında Türkler hakkında, “En iyi Türk, ölü Türk” ifadelerini kullandığını belirterek, bu açıklamaların, 'ağır suç unsuru içeren kabul edilemez ırkçı ve faşist ifadeler olduğunu' söyledi.

Pangalos hakkındaki suç duyurusunu belgeleriyle birlikte avukatı aracılığıyla Rodop Savcılığına teslim ettiğini ifade eden Aliçavuş, “Eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı sayın Pangalos, halklar arasında kin ve düşmanlığı körükleyen bu açıklamalarıyla Yunan ceza kanununun ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla ilgili maddelerini ihlal etmiştir. Pangalos’un Türklerle ilgili sarf ettiği ‘En iyi Türk, ölü Türk’ ifadeleri kabul edilemez ve ağır suç içermektedir. Bununla ilgili Yunan adaletinin görevini yerine getirmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Aliçavuş, Pangalos’un Türklerle ilgili ifadelerine partisinin dışında başka hiçbir partiden ve hükümetten tepki gelmemesinin ülkede yaşayan Türklerde hayal kırıklığına neden olduğunu belirterek, "Pangalos’un sarf ettiği bu çirkin ve ırkçı ifadeler ülkesinin vatandaşı olan 150 bin Batı Trakya Türk Azınlığı mensuplarını da hedef aldığını ve tüm azınlığa ağır bir hakaret teşkil ettiğini belirtmek isterim.” ifadelerini kullandı.

Yunanistan’da 1996-1999 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı yapan Theodoros Pangalos, 13 Şubat'ta ulusal yayın yapan "Skai Radyo"da katıldığı bir programda Türk-Yunan ilişkilerine değinerek, “Siyasi kariyerimde çok Türk tanıdım. Ama iyi Türk bulamadım. En iyi Türk, ölü bir Türk” sözlerini kullanmıştı. 

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