Eski Yunanistan cumhurbaşkanı Sarcetakis 92 yaşında hayatını kaybetti

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Eski Yunanistan cumhurbaşkanı Hristos Sarcetakis, perşembe sabahı 92 yaşında hayatını kaybetti.

4 Aralık'ta akut solunum yetmezliği geçirdikten sonra Atina'daki Laika Genel Hastanesi'nde zatürre tedavisi görüyordu.

1929'da Selanik'te doğan Sarcetakis, doğduğu şehirdeki Aristo Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldıktan sonra 1955'te hukuk dünyasına girmişti.

1963'te hakim olarak solcu parlamento üyesi Grigoris Lambrakis cinayetinin soruşturmasını yürüttükten sonra Yunanistan'da tanınan bir isim haline geldi. Soruşturmada oynadığı rol, Kosta Gavras'ın "Z" filminde ölümsüzleştirildi.

1967 darbesini takiben 1968'de askeri cunta tarafından gözaltına alındı ve bir buçuk yıl kadar yargılanmadan cezaevinde tutulup işkence gördü, hukuk lisansı iptal edildi.

Askeri diktatörlük devrildikten sonra Sarcetakis 1974 Eylül'de tekrar hakimlik yapmaya başladı. 1985'te sosyalist PASOK partisi tarafından aday gösterildikten sonra cumhurbaşkanı seçildi.