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Gündem

Eski Yunanistan Başbakanı Papandreu'dan DEVA Partisi'ne ziyaret

14 Ocak 2022 18:14

Eski Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreou, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret etti. Babacan, partisinin Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede  “Türkiye-Yunanistan ilişkileri, güncel ekonomik gelişmeler ve gündem üzerine görüş alışverişinde” bulunduklarını açıkladı.

Papandreou’nun ziyaretini sosyal medya hesabı Twitter’da duyuran Babacan, paylaşımında "Eski Yunanistan Başbakanı ve ekonomist Sayın Andreas Yeoryu Papandreu bugün Genel Merkezimizi ziyaret etti. Türkiye-Yunanistan ilişkileri, güncel ekonomik gelişmeler ve gündem üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Andreas Yeoryu Papandreu’ya ziyareti için teşekkür ederim.” İfadelerine yer verdi.

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