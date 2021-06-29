Eski yönetimden Burak Elmas'a 280 milyonluk fatura

Galatasaray'da eski yönetimi haziran ayında futbolculara ödeme yapmadı. Ortaya çıkan 280 milyon liralık fatura yeni yönetime kaldı.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, Galatasaray'daki Mustafa Cengiz yönetimi, haziran ayında futbolcu ödemelerinin yanı sıra bonservis ücretlerini de ödemedi. Haziran ayına ertelenen başkanlık seçimiyle 280 milyon liralık ödeme Burak Elmas yönetimine kaldı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetimi, göreve gelmelerinin ilk haftasında kulübün mali konularına ağırlık verdi. Yöneticiler ve görevli personeller, futbol başta olmak üzere diğer branşlardaki ödeme tablolarının yanı sıra Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın detayları üzerine mesai harcıyor.

Yeni yönetim, Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği ve yüzde 25 sapma payının dahil olduğu 546 milyon 850 bin 687 liralık harcama limitini aşmadan hem maaş hem de transfer bütçesini ayarlamak zorunda. Elmas ve ekibinin mali açıdan karşılaştığı ilk ve en büyük problem, haziran ayında futbolculara yapılması gereken 280 milyon liralık ödeme oldu.

22-29 Mayıs'ta yapılacağını açıkladıkları seçimi iptal eden Mustafa Cengiz başkanlığındaki eski yönetimin, 19 Haziran'daki genel kurul öncesinde futbolcuların maaşlarını, sözleşmelerindeki bonusları ve primleri, bonservis ile kiralama ücretlerinin taksitlerini kapsayan 280 milyon liralık ödemeyi yapmadığı bildirildi. Bunun yanı sıra Elmas başkanlığındaki yönetim, futbolculardan alınması gereken ve UEFA'ya verilecek borçsuzluk kağıdı için de çalışmasını sürdürüyor.

Elmas ve ekibinin, 280 milyon TL için kaynak çalışmalarını tamamladığı, gerekli ödemelerin kısa sürede eksiksiz biçimde yapılacağı öğrenildi.

Burak Elmas daha önce, "Geldiğimizde karşılaştığımız birtakım önemli sorunlar var. Onları çözmeye çalışıyoruz. Hem Transfer yapabilmek için hem de UEFA'da borçsuzluk yazısı alabilmek için maalesef çok ciddi bir rakam var" açıklamasını yapmıştı.