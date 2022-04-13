Eski yöneticisi 'savaşı sabote edin' çağrısı yapmıştı; Rusya güvenlik güçleri, devlet hava yolu şirketi Aeroflot'un Moskova ofisini bastı

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Eski bir yöneticisinin çalışanlara "Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını sabote etme çağrısı" yapmasının ardından Rus güvenlik güçleri devlet havayolu şirketi Aeroflot'un başkent Moskova'daki ofisini bastı.

Rus güvenlik servisleriyle bağlantısı olduğu düşünülen Telegram haber kanalı Baza'nın aktardığına göre Federal Güvenlik Servisi (FSB) salı günü Aeroflot ofisindeki belge ve sabit disklere el koydu.

Baskın yapılan departmana Mart ayında Rusya'nın açtığı savaşa karşıtlığı nedeniyle istifa edene kadar Andrey Panov liderlik ediyordu. Yerleştiği İsrail'de İngiliz gazetesi Financial Time için bir yazı kaleme alan Panov, Rusya'da çalışmaya devam eden meslektaşlarına Rusya'nın savaşını zorlaştırmak için yöntemler bulması çağrısı yapmıştı.

Panov, "Üst düzey yönetici olmanın ve siyasi rejime muhalefet yapmanın imkansız olduğunu biliyorum. Size şehit veya siyasi tutuklu olun demiyorum. Ancak emekli olabilirsiniz, ayrılabilirsiniz. İkisi de mümkün değilse yapabileceğiniz şeyler var. Rusya'nın işgalini destekleyen kontratları veya Rus propagandasını geciktirerek veya görmezden gelerek savaş çabalarını sabote edebilirsiniz" yazmıştı.

Baza'ya konuşan kaynaklar, FSB'nin Aeroflot ofisine yaptığı baskının Panov'un yazısıyla bağlantılı olduğunu söyledi.