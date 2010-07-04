Eski yönetici, toplantıyı bastı: 2 ölü, 2 yaralı

T24 - Caddebostan'daki Türk Balıkadamlar Kulübü Lokali'nde bir apartman yönetiminin düzenlediği toplantıyı basan aynı apartmanın eski yöneticisi 2 kişiyi silahla öldürürken, 2 kişiye de bıçakla yaraladı. Zanlı Kemal Akın, olay ardından kaçarken polis Akın'ı yakalamak için operasyon başlattı.



Kadıköy'de, bir apartmanın yönetimiyle ilgili toplantıya gelen aynı apartmanın eski yöneticisi, 2 kişiyi tabancayla öldürürken 2 kişiyi de bıçakla yaraladı.



Alınan bilgiye göre, Erenköy Kantarcı Rıza Sokak'taki Unan Apartmanı'nın bazı sakinleri ile halen görevdeki bazı yöneticileri, apartman yönetiminin profesyonel bir firmaya devredilmesi konusunu görüşmek üzere Caddebostan'daki Türk Balıkadamlar Kulübünün Lokali'nde toplandı.



Toplantının sürdüğü ve yönetimi devralması düşünülen firma yetkililerinin sunum yaptığı sırada, aynı apartmanda oturan ve eski yönetici olduğu öğrenilen Kemal Akın (61) lokale geldi. Akın, içeride bulunanlara ''Kim beni şikayet etti? Mahkemede bana nasıl iftira atarsınız?'' diyerek, yanında getirdiği silahla ateş açtı.



Apartman yöneticilerinden Yıldırım Sunder (60) ve eşi Nesteren Sunder (55) vücutlarına isabet eden kurşunlarla olay yerinde öldü. Akın, bu sırada kendisine engel olmak isteyen ve elindeki tabancayı almaya çalışan dalış eğitmenleri Halit Esen ve Erhan Eraslan'ı da bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.



Yaralı Esen ve Eraslan, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kemal Akın'ın yakalanması amacıyla başlatılan çalışmalar sürerken, şüphelinin, daha önce de aynı apartman sakinlerinden kimya mühendisi Orhan Tümen'i üzerine araba sürerek yaraladığı ve bu nedenle 6 ay cezaevinde yattığı öğrenildi.





