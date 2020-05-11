Eski YÖK Başkanı Özcan: YKS sınavı konusunda YÖK ve külliyedeki grup anlaşamıyor; başka bir irade ise onlara uymuyor

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Liseli bir grup gencin kurduğu Artık Biz Soralım YouTube kanalına konuk olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) öne çekilmesiyle ilgili soruları yanıtladı.

Yusuf Ziya Özcan, daha önce tarihi temmuz olarak açıklanan ancak sonrasında hazirana çekilen sınavla ilgili eğitimdeki çift başlılığa işaret ederek " Bir YÖK var o çalışıyor, bir de külliyede bir grup var o çalışıyor. Bence iki grup anlaşamıyor. Sorun buradan kaynaklanıyor. Ama başka bir irade var ki

onların iradelerine uymuyor" dedi.

Sınav tarihinin hazirana çekilmesinde turizm sektörünü kurtarma düşüncesinin sadece etkili olmadığını dile getiren Yusuf Ziya Özcan, "Türkiye çok büyük bir bataklığın içine girecek. Ondan kurtulmak için bir an önce normal hayata dönmeye çalışılıyor. Ama bunu 2.5 milyon öğrencinin geleceğini feda ederek yapıyorlar" yorumunu yaptı.

Programda sınava girecek öğrencilere kapıda maske dağıtılmasının aksaklıklara neden olup olmayacağı sorusunu yanıtlayan Ahmet Davutoğlu da maske dağıtımındaki karar değişikliklerini hatırlatarak "Kesinlikle aksaklık olur. Maske nasıl dağıtılacak? Maske ile giren öğrenciler, diyelim benim gibi gözlük kullananlar varsa nasıl etkilenecek bu sınavdan? Hepsi bir faktör bunların.Yani öğrencilerin sınava girerken hiçbir psikolojik stres hissetmeden o sınavı yaşayabilmeleri lazım" diye konuştu.