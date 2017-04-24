Eski YÖK Başkanı Erdoğan Teziç'in cenaze programı belli oldu

İstanbul'da dün sabah saatlerinde yaşamını yitiren Türkiye'nin önde gelen anayasa hukukçularından, YÖK Eski Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Teziç, yarın son yolculuğuna uğurlanacak. 81 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Teziç için yarın saat 11.00'de bir dönem rektörlük yaptığı Galatasaray Üniversitesi'nde tören düzenlenecek. Prof. Dr. Teziç'in cenazesi öğleyin Ortaköy'deki Büyük Mecidiye Camii'de kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



Cumhuriyet'te yer alan habere göre, daha önce kalp kapakçığı ameliyatı olan ve kalp yetmezliği tanısı konulan Teziç, Cuma akşamı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılar, yoğun bakıma alınmış ve dün sabah yaşamını yitirmişti. İki oğlu bulunan Erdoğan Teziç'in ABD'de bulunan oğlu Kerem'in İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Erdoğan Teziç'in Türkiye'de yaşayan diğer oğlu Kuthan Erkaya ve gelininin taziyeleri İstanbul'daki evlerinde kabul ettikleri öğrenildi.



Erdoğan Teziç kimdir?



Galatasaray Lisesi’ni bitiren Erdoğan Teziç, 1959 yılında da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Fransa’da Anayasa Hukuku ve Siyaset Bilimi üzerine lisansüstü eğitim yaptı. 1961 Anayasasını hazırlayan ekipte yer aldı. Galatasaray Lisesi müdürlüğü, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı,Galatasaray Üniversitesi rektör yardımcılığı ve rektörlüğü görevlerinde bulundu. 8 Aralık 2003’te Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına atandı. 2004 yılında Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından Türkiye Cumhuriyeti Liyakat Nişanı ile ödüllendirildi. Eylül 2004’te de Fransa Cumhuriyeti tarafından Légion d’Honneur (Fransa Devleti Onur Lejyonu Nişanı’nın en üst derecesi olan “Commandeur” (Büyük Şövalye) rütbesine layık görüldü.Fakat aldığı bu nişanı, Fransa Ulusal Meclisi’nin Ermeni Soykırımı İnkar Yasası’nı kabul etmesinden dolayı, Fransa Büyükelçiliği aracılığı ile iade etti. 9 Aralık 2007 tarihinde de YÖK Başkanlığı görevinden emekli oldu.