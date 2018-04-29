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BBC Türkçe

Eski yıldız futbolcu George Weah Liberya lideri olmaya yakın

Liberya'daki devlet başkanlığı seçiminden alınan kısmi sonuçlara göre Monaco ve Milan'ın 1990'lı yıllardaki yıldız oyuncusu George Weah, ülkenin yeni lideri olmaya çok yakın. Resmi olmayan sonuçlara göre Weah 15 bölgenin 11'inde önde gidiyor.

29 Nisan 2018 20:30

Liberya'daki devlet başkanlığı seçimlerinden alınan kısmi sonuçlara göre, eski futbol yıldızı Georgea Weah rakiplerinin önünde gidiyor.

Ulusal Seçim Komisyonu'ndan alınan veriler, oyların çoğu henüz sayılmamış olsa da Weah'ın 15 bölgenin 11'inde liderliği elinde tuttuğunu gösteriyor.

Weah'ın başlıca rakibi Devlet Başkanı Yardımcısı Joseph Boakai ise bir bölgede yarışı önde götürürken, diğer bölgelerin çoğunda ikinci sırada.

Bir adayın zaferini ilan edebilmesi için oyların yüzde 50'sinden fazlasını alması gerekiyor.

Bu oranı geçen aday olmazsa, gelecek ay ikinci tur seçimlere gidilecek.

Bu seçim, Afrika'nın ilk seçilmiş kadın lideri ve Nobel Barış Ödülü sahibi Ellen Johnson Sirleaf'in yerine gelecek ismi belirleyecek.

Futbol oynadığı dönemde Weah'ın Monaco'da teknik direktörlüğünü yapan Arsene Wenger, Weah'ın seçimi kazandığını gösteren yanlış haberler üzerine eski oyuncusunu kutladı.

Wenger "Liberya Devlet Başkanı olan eski oyuncularımdan birini kutluyorum. Eski bir oyuncunuzun bir ülkenin başına geçmesi sık görülen bir durum değil. Dolayısıyla, aferine Georgie" dedi.

Seçim Komisyonu Başkanı Jerome Korkoya çıkan yanlış haberleri kınadı ve yetkililerinin mümkün olduğu kadar çabuk doğru bir resmi sonuç açıklamak için ellerinden geleni yaptığını söyledi.

Korkoya "Bu komisyon henüz bir galip ilan etmedi" diye de vurguladı.

Uluslararası gözlemciler, seçimlered büyük bir sorun yaşanmadığını söyledi.

Ancak 20 adayın katıldığı seçimdeki üç adayı destekleyen partiler, usülsüzlükler olduğunu savundu ve sonuca itiraz edeceklerini söylediler.

İki dönem başkanlık yaptıktan sonra 78 yaşında görevi bırakan Sirleaf de seçimin başarılı geçtiğini belirtti.

Sirleaf "Bütün Liberyalıların bu sürece hazır olduğuna inanıyoruz ve bu sürece katıldıkları için onlara teşekkür ediyorum" dedi.

Özgürlüğünü kazanmış Amerikalı kölelerin kurduğu Liberya, 73 yıl boyunca kansız bir iktidar devri görmemişti.

Sirleaf, halefi Charles Taylor'ın 2003'te uzun süren bir iç savaşın ardındanisyancılar tarafından görevden el çektirilmesinin ardından 2006'da göreve gelmişti.

Taylor şu anda komşu Sierra Leone'de işlenen savaş suçları nedeniyle İngiltere'de 50 yıllık hapis cezasını yatıyor.

51 yaşındaki Weah, Taylor'un eski eşi Jewel Howard Taylor'ı başkan yardımcısı adayı olarak seçmişti.

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