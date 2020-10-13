Eski yıldız futbolcu Bendtner'den ilginç iddia: Kyle Walker genç bir kıza tecavüz etti

Aktif futbol yaşantısına geçtiğimiz sezon noktayı koyan Nicklas Bendtner, çıkardığı yeni kitabında, futbol dünyasındaki ünlü oyuncularla ilgili birbirinden ilginç iddialarda bulundu. Bendtner, Kyle Walker'ın bir genç kıza tecavüz ettiğini öne sürdü.

Genç yaşta profesyonel kariyerini noktalayan Danimarkalı oyuncu, yeni kitabını satışa çıkardı. Futbol hayatı boyunca skandal olaylarla gündeme gelen Bendtner, kitabında yaptığı hayat kadınları itirafıyla büyük ses getirdi.

Kitabında İngiliz oyuncu Wayne Rooney hakkında bir sayfa ayıran Nicklas Bendtner, 34 yaşındaki futbolcunun kariyeri boyunca maçlardan önce hayat kadınlarıyla birlikte olduğunu iddia etti.

Nicklas Bendtner'in bir başka iddiası ise, Manchester City forması giyen oyuncu Kyle Walker'ın genç bir kıza tecavüz ettiği iddiası oldu.

Futbolcular arasında hayat kadınlarıyla en çok ilişkiye giren futbolculardan biri olduğunu itiraf eden Nicklas Bendter, Kyle Walker için, "Sadece pantolonları indirilmişken suçüstü yakalandılar. İnanın bana, özellikle İngiltere'de ve dünyanın her yerinde bu tür olaylar hemen her gün yaşanıyor" sözleriyle ağızları açık bıraktı.