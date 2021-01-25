Eski, yeniye karşı: Super Bowl 55'te Brady'nin Buccaneers'ı ile Mahomes'un Chiefs'i karşı karşıya gelecek

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Amerikan futbolu ligi NFL'in şampiyonunu belirleyen ve dünyanın en çok izlenen spor organizasyonlarından olan final maçı Super Bowl'da bu sene Tampa Bay Buccaneers ve geçen sezonun şampiyonu Kansas City Chiefs karşı karşıya gelecek.

7 Şubat'ta oynanacak karşılaşma aynı zamanda tüm zamanların en iyi oyun kurucusu kabul edilen Tom Brady ile yeni jenerasyonun en iyisi kabul edilen Patrick Mahomes'u karşı karşıya getirecek.

Chiefs, pazar günü Buffalo Bills'i 38-24 yenerek AFC şampiyonu oldu. Buccaneers ise Packers'ı deplasmanda geçerek NFC'yi kazandı.

Super Bowl 55'in daha önceden Tampa'da oynanmasına karar verilmişti. Bu sayede Buccaneers kendi stadında Super Bowl'a çıkacak ilk takım olacak.

43 yaşındaki Brady, bir Super Bowl'a çıkan en yaşlı oyuncu olacak.