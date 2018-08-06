Eski Yenişafak yazarı Cemile Bayraktar: Kemal Sunal filmleri bu ülkeye yapılmış büyük bir kötülük

Geçtiğimiz yıl sonunda Yeni Şafak’tan ayrılan yazar Cemile Bayraktar, Türk Sineması'nın usta ismi Kemal Sunal’ın rol aldığı filmler hakkında sosyal medya hesabından tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Bayraktar, Twitter hesabından Kemal Sunal’la ilgili bir yazıyı alıntıladığı paylaşımında "Sunal’ın filmlerini çok iyi yapımlar olmadığını" öne sürdü. Bayraktar, “Sunal elbette bizim markamız, değerli, rahmet olsun, ancak bu ülkeye zihinsel anlamda yapılmış büyük bir kötülük... Bu filmler resmen insanın zekâsına hakaret“ ifadelerini kullandı.

Bayraktar sözlerini “Linç için hazırım ama doğrusu bu, beğenmeseniz de” diyerek bitirdi.

Kemal Sunal'ın oğlundan Bayraktar'a yanıt

Kemal Sunal'ın tiyatrocu olan oğlu Ali Sunal Cemile Bayraktar'ın sözlerine Twitter'dan yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Sunal, "Cemile Bayraktar babamın filmlerini beğenmiyormuş olabilir çokta önemli değil. Ama bu filmlerin kötü olduğunu halka hakaret olduğunu belirtecek bilgisi nereden acaba? Neyse ya o da hiç önemli değil Kemal Sunal sırtını halka dayamış harika bir insandır tek gerçek bu" ifadesini kullandı.