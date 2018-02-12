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15 Temmuz Darbe Girişimi

Eski YARSAV Başkanı'na tahliye çıkmadı

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi, Murat Arslan'ın tutukluluğunun devamına karar verdi

12 Şubat 2018 23:57

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliği'nin (YARSAV) eski başkanı Murat Arslan'ın, "FETÖ'ye üye olmak" suçlamasıyla yargılandığı davada tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Arslan, avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada, önceki ara kararlar gereği dava dosyasına gelen evraklara karşı sanık ve avukatlarının beyanı alındı.

Daha sonra tanık beyanlarıyla devam eden duruşmada, ara karar öncesi cumhuriyet savcısının mütalaası istendi.

Cumhuriyet savcısı, sanık Arslan'ın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mütalaanın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, "adli kontrol şartlarının bu aşamada yetersiz kalacağı" gerekçesiyle Arslan'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Mahkeme ayrıca sanık ve avukatlarının talebi üzerine gelecek celsede bazı isimlerin tanık olarak dinlenmesini de kararlaştırdı.

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